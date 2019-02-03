Tek tip askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmesi! Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı!

Tek tip askerlik ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dün akşam TRT ortak yayınında Cumhurbaşkanı Özel programına katılan Başkan Erdoğan tek tip askerlik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin üzerine arama motoru üzerinden en çok aratılan konular arasında Tek tip askerlik çıkacak mı? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Gibi sorular aratılmaya başlandı. Özellikle askerlik süresinin düşme ihtimali ve yanında getireceği yenilikler milyonlarca genç tarafından yakın takip edilen hususlar arasında. Günlerdir kulislerde konuşulan konuya Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi. İşte Başkan Erdoğan'ın o sözleri…

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞECEK Mİ?

Konuyla ilgili dün gece Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar binlerce genç tarafından heyecanla takip edildi ve edilmeye devam ediyor. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

"Nihai noktayı buna henüz Savunma Bakanlığımız koymadı ama 3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruluyor."

İşte sürece dair son gelişmeler...