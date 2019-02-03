Türkiye Filistin’e sırtını dönmez

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosu'ndaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti Huber Köşkü'nde kabul etti. Basına kapalı 1.5 saat süren toplantıda Erdoğan, Filistin'de işgalin son bulması, barışın ve huzurun tesisi için elindeki tüm imkanları kullandığını belirterek, "Türkiye, Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.Kabul ettiği milletvekillerine, İsrail Parlamentosu'nda Filistinlilerin iradesinin temsilcisi olarak üstlendikleri kritik görev için teşekkür eden Erdoğan, milletvekillerine birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam etmeleri çağrısında bulundu. Erdoğan, milletvekillerine "Gazze'de yaşanan İsrail zulmüne", "Yahudi ulus devlet yasasına" ve "Türkiye ile ilgili sarf edilen asılsız söylemlere" karşı gösterdikleri duruş için müteşekkir olduğunu ifade etti. Erdoğan, İsrail Parlamentosunda kabul edilen sözde "Yahudi ulus devlet yasasının" İsrail vatandaşı Filistinlilerin de haklarını açık ve net bir biçimde hiçe saydığını belirtti.Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Tarabya Köşkü'ne geçerken minibüs durağında makam aracını durdurdu. Erdoğan, kendisini ellerinde Türk bayrakları ile karşılayan minibüsçüler ve S.S. 19 Nolu Sarıyer İlçesi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hakan Akkaya'yı bir süre dinledi. Erdoğan, daha sonra Tarabya Köşkü'ne geçti. Akkaya, gazetecilere "Sağ olsun Cumhurbaşkanımız derdimizi dinledi. Biz de ona bir dosya verdik. Her geçtiğinde bizi boş bırakmıyor. Allah yar ve yardımcısı olsun. Kabataş'taki Martı Projesi'nden yer istedik.Yardımcı olacağını söyledi" diye konuştu.Erdoğan, Tarabya Köşkü'ne giderken makam aracını durdurup minibüsçülerle sohbet etti.