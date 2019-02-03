Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Tek tip askerlik süresi 9 ay mı olacak?

Geçtiğimiz yılın son aylarından itibaren yeni askerlik sistemi gündemin önemli maddelerinden birisi olarak öne çıkıyor. Askerlik süresinin düşme ihtimali ve getirilecek olası değişiklikler milyonlarca genç tarafından yakın takip ediliyor. 'Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?' ve 'Askerlik süresi 9 aya mı düşecek?' soruları öne çıkarken Milli Savunma Bakanlığı ile hükümet kanadından konuya yönelik açıklamalar da peş peşe geliyor. İşte sürece dair son gelişmeler...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde;