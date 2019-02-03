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ne zaman yürürlüğe girecek? Tek tip 9 ay mı olacak?

için geri sayım sürüyor. Devlet kademesinden ve AK Parti kanadından gelen son açıklamaların eşliğinde konuya dair araştırmalar hız kazandı. Henüz vatani görevini tamamlamamış milyonlarca genç 'tek tip' olarak da adlandırılan yeni sistemi merak ederken ' 9 aya mı düşecek?' sorusunun yanıtını sorguluyor. Yeni askerlik süresinin kısalacağı bilgisi kulislerde konuşulurken konuya dair merak edilenleri sizler için derledik. ne zaman yürürlüğe girecek? 9 ay mı olacak? İşte 'nın yürüttüğü çalışmalar ile son bilgiler...

Giriş Tarihi: 3.2.2019 13:08
Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Tek tip askerlik süresi 9 ay mı olacak?

Geçtiğimiz yılın son aylarından itibaren yeni askerlik sistemi gündemin önemli maddelerinden birisi olarak öne çıkıyor. Askerlik süresinin düşme ihtimali ve getirilecek olası değişiklikler milyonlarca genç tarafından yakın takip ediliyor. 'Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?' ve 'Askerlik süresi 9 aya mı düşecek?' soruları öne çıkarken Milli Savunma Bakanlığı ile hükümet kanadından konuya yönelik açıklamalar da peş peşe geliyor. İşte sürece dair son gelişmeler...

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde;

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Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Tek tip askerlik süresi 9 ay mı olacak?
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