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merkezli / operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı

merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 12:17
Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem yapılanmasında görevli mahrem imamların kullandığı operasyonel hatlarla iletişim kurduğu anlaşılan şüpheliler ile örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine yönelik beyanları bulunan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine bu kişilerin yakalanması için harekete geçen Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde bugün sabah saatlerinde Ağrı, İstanbul, Bursa, Sakarya, Iğdır, Şanlıurfa, Aydın ve Amasya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, halen aktif görevde bulunan infaz koruma memuru, zabıt katibi, öğretmen ve sivillerin olduğu 11 şüpheli örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Diğer illerde yakalanan şüphelilerin Ağrı'ya getirileceği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı
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