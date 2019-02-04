‘HDP eşittir PKK’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden gerçekleştirilen "Cumhurbaşkanı Özel" TRT ortak yayınında, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın değerlendirmeleri özetle şöyle:

Bildiğiniz gibi dörtlü zirveyi burada yaptık yani sayın Putin, Merkel ve Makron ile olan dörtlü zirvemiz. Suriye'ye yönelik olan o zirveyi şu anda bulunduğumuz konumda onlarla bir araya geldik. Tabi dışarıda Boğaz'a yönelik ayrıca fotoğraf çekimlerimiz olmuştu ama burada da çok kararlı bir müzakereyi gerçekleştirdik. Yine ayın 14'ünde de Soçi'de bir araya geleceğiz. Yine orada da Rusya Federasyonu, Türkiye, İran üçlü olarak bu zirvemizin tekrarını yapacağız.

AK Parti nasıl bir seçim kampanyası hazırladı?

(15 Temmuz gecesi) 15 Temmuz'un ruhunda ne var? 15 Temmuz'un ruhunda gerçekten milliyetperver vatansever olanlarla milletin düşmanı olanların bu vatanın düşmanı olanların mücadelesi var. Yani o gecenin katılımcıları AK Parti tabanı ile MHP tabanıdır. Çünkü bu işi bir milli ruhla yaptılar.



BUNLAR İLLET İTTİFAKI

Şimdi ben her zaman bir şey söylüyorum özellikle, bizim MHP ile azami müştereklerimiz var. Ama diğerleri ile bizim böyle bir müştereğimiz yok. Diğerlerinin ise birbirleriyle inanın bırakın azami msüştereklerini CHP'nin HDP ile azami müşterek olabilir, ama ne İYİ Parti ile ne Saadet Partisi ile böyle bir birlikteliğinin olacağına ben ihtimal vermiyorum. Fakat çıkar hesapları onları bir araya getirmiştir. Onun için de sayın Bahçeli biliyorsunuz onlara zillet ittifakı diyor, ben de onlara illet ittifakı diyorum. Ama bizimki Cumhur İttifakı'dır. Cumhur olarak bu milletin geneli ve biz burada hayırda ittifak etmişiz. Burada bütünleşmişiz, burada bir olmuşuz beraber olmuşuz. 7 Ağustos'tan itibaren başlayan bir ittifak bu.







Biz Cumhur İttifakı'nı biz milletimizin bir beka meselesi olarak görüyoruz. Bu ortak beka kaygımızla birlikte gelecekle ilgili müşterek birçok değerlerimizi ortaklaşa ortaya koyabiliyoruz. Diyorum ki bizim bu ittifakımız temennim ve duam o dur ki pazara kadar olmaz, mezara kadar olur.

HDP eşittir PKK, eşittir YPG, eşittir PYD. Hiç sağa sola bunu saptırmanın anlamı yok. Gerçek ortada, bunu zaten başlarındaki kişiler kendileri açık açık söylüyorlar. Bütün bunlarla beraber dikkat edin bunlar kongrelerinde bile ne bayrağımızı asmışlardır, ne İstiklal Marşımızı söylemişlerdir. Bizim kültürümüzde, derneklerin, resmi kurumların bu tür şeylerinde İstiklal Marşı'nı okumak zillet midir? O şereftir. O şeref de şerefli olanlara yakışır.

"94 Ruhu" ne anlama geliyor?

Biz şu anda İstiklal Marşımızı bu gururla bu onurla bugüne kadar okuduk. Bayrağımızı da bugüne kadar bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyerek her zaman gönlümüzde gönderimizde taşıdık taşımaya da devam edeceğiz. Ama diğerlerinin böyle bir derdi yok. Zorla korku belasına bakıyorsunuz şimdi işte bir tane bayrağımızın ufak bir tane tek gelip kongrelerinde salona bazen birileri herhalde uyarırsa asıyorlar. Ama diğerlerinin böyle bir şeyi var sıkıntısı var ve böyle birşey yapamazlar yapmazlar. CHP'nin bunlarla beraber olması zaten anlaşılır gibi değil. Hele hele İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin bunlarla beraber böyle iş tutması, tabi izahı mümkün değildir.

(Askerlikle ilgili yeni düzenleme) Şu anda nihai noktayı Milli Savunma Bakanlığımız koymadı. 3-6-9-12 gibi sıralamanın üzerinde duruluyor. Bedelliyi buna koymuyorum. Yedek subaylıktan, astsubaylığa kadar herşey değerlendiriliyor. İnanıyorum ki, halkımızı, gençliğimizi çok daha rahatlatacak. Kısa zamanda zannediyorum açıklarız.







TAMPON BÖLGEDEKİ GÜVENLİĞİ BİZ SAĞLARIZ

Münbiç kilit nokta. Gerek Rusya, gerek biz devriye olayını çözüme kavuşturalım diyoruz.

Heyetimiz Rusya'ya gitmişti, döndü. Bugün gerek heyetteki arkadaşlarla gerekse Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'la görüşme yaptık. Görüşmelerde şu anda olumlu bir gelişmenin olduğunu öğrendik.

Tampon bölge dediğimiz burayı, Türkiye'ye teslim edeceksiniz. Buranın güvenliğini her şeyini biz o zaman zaten sağlarız.

Terör örgütleri, baktılar ki olacak gibi değil Afrin'den çıkma kararı aldılar. Eğer biz dik durmasaydık, orada biz o operasyonları sağlam yapmasaydık, o zaman bu terör örgütleri oradan Akdeniz'e ineceklerdi.

Suriye ile alt düzeyde bu dış politika yürütülüyor, istihbarat örgütleri 'illa liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız' havasında olamaz.

Yatay mimari neden önemli?

BAZI FAİLLER ARTIK HAYATTA OLMAYABİLİR

(Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin failleri) Belki bu 22 kişinin içinden hayatta olmayanlar da olabilir, onu da söyleyeyim. Bazı duyumlarımız var, belki bazılarını götürmüş de olabilirler, trafik kazası kurbanları falan da olabilir.

Bu vahşet karşısında hâlâ ben Amerika'nın sessizliğini anlayamıyorum.

Suudi yönetimi bunun cevabını mecburdur. Eğer hassasiyetleri varsa. Kaldı ki aynı zamanda bir Suudi vatandaşı. Biz tabii dünyada darbe yapanları görüyoruz, Mısır'da darbeyi yapanlar. Kaşıkçı'yı katleden zihniyetin bunlardan bir farkı yok.

Başkan Erdoğan'dan FETÖ ve Kaşıkçı açıklamaları

FETÖ TAM TEMİZLENMEDİ

(FETÖ elebaşının iadesi) FBI'ın çalışmalarının neticesinde buradan artık bir karar çıkması sağlanabilir... Bulundukları ülkelerde hükümeti düşürebilecek duruma hale gelmişler. Neyle? Para, para... Soros neyle anılıyor? Parasıyla anılıyor, adam parasıyla ülkelerde darbe yapıyor.

(Tamamen temizlendi mi?) Hayır. Daha yapılacak çok operasyon var. Devletin içinde var, devletin çeşitli kurumlarında var, polisimizde, askerimizde, her yerde var. Kolay değil. Adeta metastaz yapmış.