Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması! 12 kişi hakkında gözaltı kararı

merkezli / soruşturması! 12 kişi hakkında gözaltı kararı

merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019 10:48
Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması! 12 kişi hakkında gözaltı kararı

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması çerçevesinde, ardışık arama yöntemiyle ankesörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf üsteğmen, astsubay, uzman çavuş ile askeri öğrencilerin de bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması! 12 kişi hakkında gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN