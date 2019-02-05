Başkan Erdoğan, Çipras ile ortak basın toplantısında konuşuyor

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine saat 16.30'da özel uçağıyla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra ise, Başkan Erdoğan ile Çipras Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başbaşa görüşme gerçekleştirdi.



ORTAK BASIN TOPLANTISI

Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Çipras ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları:

"Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum."

"(Çipras ile görüşme) İzmir ve Selanik arasında yolcu ve yük taşıma imkanı sağlayacak deniz seferlerinin başlatılması, İstanbul ve Selanik arasında hızlı demiryolu hattı kurulması ve İpsala Kipi Gümrük Kapısında ikinci köprünün tamamlanmasına dair projeleri görüştük."

"Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir."

"Görüşmelerde, FETÖ'cu darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi, Yunanlı dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk."

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