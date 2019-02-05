Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında İyi Parti'den AK Parti'ye katılan Tamer Akkal'a rozetini taktı. Erdoğan, Tamer Akkal'ın partiye katılmasıyla ilgili olarak, "Partimize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi yasama faaliyetlerinde de gecikmeye tahammülü yoktur. Haftayı iki böldük, yarısı mecliste yarısı sahada olmak üzere 7 gün kesintisiz bir şekilde gayret göstermenizi istiyorum. Bazıları ise zamanını kamplaşmalara ayırıyor.

AK Parti'nin bir diğer özelliği seçimden seçime millete giden değil, her dönem millete giden bir parti olmasıdır. 31 Mart'ta milletimizin karşısınca Cumhur ittifaki olarak çıkmamızın sebebi de budur. Bizim için önemli olan milletimizin gönlünü kazanmaktır.

YIL SONUNDA SATIN ALMA PARİTESİNE GÖRE EN GÜÇLÜ 12.EKONOMİ OLACAĞIZ

Terör örgütlerini yetmediği yerlerde toplumu kamplaştırmak isteyenlere ülkemizin bir muz cumhuriyeti olmadığını gösterdik. Mahalli seçimleri atlattıktan sonra önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz bir süreç olacak. 16 yılda yaptığımız çalışmalarımızla ülkemize sınıf atlattık. Şimdi hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına yükseltmektir. Bu yılın sonunda ülkemizi satın alma paritesine göre en güçlü 12.ekonomi yapacağız.

BİZ AK PARTİ OLARAK 31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK

Biz AK Parti olarak 31 Mart seçimleriyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve tüm gücümüzle sahaya indik. Türkiye'yi ve şehirlerimizi nereden alıp nereye getirdiğimizi her fırsatta dile getireceğiz.

Bizim dünyamızda kibrin, büyüklenmenin, efelenmenin,arsızlığın, hırsızlığın, israfın, hukuksuzluğun yeri olmadığını bizzat kendi yaşantımızla milletimize göstereceğiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI...

Seçim manifestomuzda tüm bu hususları 11 başlık altında açıkladık. Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine göre gönüllülük esasına göre yapılacak. İzmir'de Karabağlar için burası çok güzel bir yer diyebilir miyiz? Kentsel dönüşüme ihtiyaç yok mu? Akıllı şehirler uygulamasıyla tüm imkanlar insanlarımızın hizmetine sunulacak.

YATAY ŞEHİRLEŞME İLE ÖRNEK YERLEŞİM ALANLARI KURULACAK

Yatay şehirleşme ile örnek yerleşim alanları kurulacak. 50 kat binalarda yaşayanların birbirinden haberi var mı? 50-60 katlı binalarda yaşayanların birbirlerinden haberi var mı? Komşuluk hukuku var mı? İnanın yan dairedeki ölüyor haberleri yok. Peki bizim tarihimiz böyle mi?

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