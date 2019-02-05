Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı

merkezli / operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı

merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 12:07
Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, sohbetlere katıldıkları, Bank Asya'daki hesaplarında artış yaptıkları öne sürülen 6 kişiye yönelik Kayseri, Sivas ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda çeşitli mesleklerden A.K, A.Ü.S, F.Y, D.Ş, A.E. ile N.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN