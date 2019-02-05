Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis

'de sanıklarına hapis

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında yargılanan 2'si tutuklu 3 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 14:29
Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar eski subay Fırat Ş. ile eski astsubay Yusuf A. ve tutuksuz yargılanan Abdurrahman A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Yusuf A. suçlamaları kabul etmeyerek "Ardışık arama yaptığım öne sürülen telefonumu kısa süre kullandım. Orduda görevli olduğum zaman da bu hattı kullanıyordum. Tarafıma sorulan aramaları hatırlamıyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Fırat Ş. de hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek "Dosyamda görüldüğü gibi örgütle hiçbir bağlantım yok. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Tutuksuz yargılanan Abdurrahman A. da savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini kaydederek "Yazılı savunmama ekleyeceğim bir şey yok. Adaletinize güveniyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti Fırat Ş. ve Yusuf A'ya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, Abdurrahman A'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN