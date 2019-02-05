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henüz hazır değil

Giriş Tarihi: 5.2.2019
Okul servisleri henüz hazır değil
YARI yıl tatili sonrası 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen dün ders başı yaptı. Trafik polisleri dün okul servislerini denetledi. "Tescil belgesi, okul taşıtı ibaresi ve rehber var mı?" gibi kriterler incelendi. Gerekli şartları karşılamayan servislere ceza kesildi. Resmi Gazete'de 2017'de yayımlanan yeni yönetmelikle servislerin 3 Eylül'e kadar öğrencilerin araçta unutlmasına karşı bazı şartları yerine getirmesi istendi. Servisler için milli öğrenci kontrol sistemi geliştiren Techno Güvenlik Teknolojileri Şirketi CEO'su Ömer Çavuşoğlu, "140 ila 160 bin arası servis var. Şu ana kadar yüzde 5'i yapılmamıştır" dedi.

Yunus Emre KAVAK-Nazlı ÖZDEMİR/SABAH
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Okul servisleri henüz hazır değil
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