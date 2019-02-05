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hakkında soruşturma

hakkında 'de yaptığı konuşma nedeniyle, "Suç İşlemeye ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 18:31 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 18:41
Sedat Peker hakkında soruşturma

Sedat Peker hakkında Ataşehir'de katıldığı bir açılış sırasında yaptığı konuşmada, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarını işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3 Şubat Pazar günü Ataşehir'de gerçekleşen bir açılış esnasında konuşan Sedat Peker'in, halka silahlanma çağrısı yaptığına dair bilgi alınması üzerine ilgili konuşma kaydının
kolluk marifetiyle temin edilerek incelendiği belirtildi.

Açıklamada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca işin gerçeği araştırılıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla Sedat Peker hakkında, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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Sedat Peker hakkında soruşturma
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