Türkiye ile özgürleşen Suriye kentlerinde 300 binden fazla EVE DÖNÜŞ yaşandı

SURİYE'NİN EĞİTİM SAVAŞÇILARI

15 Mart 2011 tarihinden bu yana içsavaş yaşayan Suriye'nin Cerablus kentinde neler yaşanıyor. Akşam'ın haberine göre Türkiye'nin 24 Ağustos 2016'da gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ teröründen temizlenen Cerablus'ta şimdi istikrar hâkim. Türkiye'nin eğitim, sağlık, alt yapı ve güvenlik gibi alanlarda bölgeye götürdüğü hizmetler sayesinde Suriye halkı geleceğe daha da bir umutla bakıyor… Türkiye, Cerablus'un sadece güvenlik sorununu çözmekle kalmadı aynı zamanda eğitim alanında da bölgede devrim niteliğinde gelişmeler sağladı. Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Cerablus Meslek Yüksekokulu Türkiye açısından ise bir ilk. Bakanlar Kurulu kararıyla ve YÖK'ün desteğiyle Türkiye'nin yurtdışında açtığı tek meslek yüksekokulu olma özelliğini taşıyor.

EĞİTİMDE BÜYÜK HAMLE

Yardım kuruluşlarında görev alan Hasta Bakım öğrencisi Muaz Elkeno bölgedeki gelişmeleri şöyle anlattı: "Rakka Telabyat'lıyım. Meslek Yüksekokulunun Cerablus'ta açılmış olması çökmüş bir yapı içinde kalkınmaya yönelik büyük bir hamledir. Benim kardeşim Türk ordusuyla birlikte Zeytin Dalı Harekatı'na katıldı. Açıkça söylüyorum Türkiye'nin yaptığını hiçbir kuruluş bugüne kadar yapmadı. Batı dünyasının ırk eksininde bizi ayrıştırdı."

VARLIĞINIZ EĞİTİME GÜÇ VERDİ

Deyrizor'da yaşarken PKK ve DEAŞ teröründen kaçarak Cerablus'a sığınan 18 yaşındaki İman Cacan, okulda Hasta Bakım Bölümü'nde okuyor. Başarılı bir öğrenci olan Cacan şunları anlattı: "Ben sağlık alanında topluma hizmet etmek istiyorum. Savaş nedeniyle lise eğitimime 4 yıl ara vermek zorunda kaldım. Önce DEAŞ ardından PKK'dan kaçarak Cerablus'a gelmek zorunda kaldık. İlk dönem bitti. Türkiye'nin eğitimdeki varlığı bizim açımızdan önemli."

UFKUMUZU AÇTINIZ! VAR OLUN

Deyrizor'dan Cerablus'a göç etmek zorunda kalan bir başka öğrenci ise Osman ve ailesi olmuş. Osman, "Bu okulun açılması bizim açımızdan harika oldu. Arkadaşlarımızdan bazıları okulu yarım kalmıştı devam ettiler. Türkiye camileri, okulları onardı, toplumsal hayata dair çok büyük izler oluşturdu. Biz gençlerin Türkiye ufkunu açtı. Savaşın karamsarlığını ve ümitsizliğini kaldırdı" dedi.

İSTİKRAR GELDİ

İlahiyat öğrencisi Sadık Afatlı ise "Bölgedeki güvenlik ortamı ve eğitim hakim olduğu müddetçe biz ayrılmayı düşünmüyoruz. Türkiye bölgemize istikrar getirdi. Çevremizde bunu yakından gözlemliyoruz" diye konuştu.

MÜNBİÇ TEMİZLENİRSE EVİMİZE DÖNECEĞİZ

Neda Muhimit (22) "Çevremde gördüğüm yaralı insanlar oluyordu. O insanlara yardımcı olacak bilgiye sahip değildim. Bu okul sayesinde akademik olarak da eğitim alıyorum" diyerek şunları kaydetti: "Ben ayrılmayı hiç düşünmedim. Biz 8 yıldır korkudan başka bir şey görmedik. Üniversitenin açılmasına çok sevindik. Rüyalarımız gerçekleşiyor. Fırat'ın doğusunda oturan bir aile olduğumuz için özellikle PYD bize çok ağır baskıda bulundu. Türkiye'nin Münbiç sorunun çözmesi halinde biz evlerimize dönmek istiyoruz."

GÜVENLİĞİMİZ TAMAM! ARTIK GÖÇ ALIYORUZ

Meslek Yüksekokulu'nun öğretim üyelerinden İngilizce öğretmeni Muhittin Ahmet bölgedeki gelişmeleri şöyle anlattı: "Cerablus'a dışarıdan çok sayıda insan geliyor. Gelmelerinin tek sebebi ise burasının Türkiye sayesinde daha güvenli bir yer olması. O yüzden yoğun göç almaya başladık. Türkiye'nin Münbiç'te bir operasyon yapması halinde Münbiç'e geçişler olacak. Münbiç Türkiye'nin yolunu gözlüyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğimiz tamdır."

PYD MÜNBİÇ'E GİRİŞTE KEFİL İSTİYOR

Hasta Bakım Bölümü Öğretim Üyesi Vail Seyit, "Münbiç çok büyük bir problem olarak karşımızda duruyor" diyerek şunları anlattı: "PYD, Münbiç'e girişi her türlü araçla yasakladı. PYD, kente bir kişinin girebilmesi için bir PYD mensubunun kefil olmasını istiyor. Günlük yaklaşık bin 500 TL Suriye lirası ise ikamet parası alıyor."

İŞTE PYD MEVZİLERİ

PYD mevzilerinin görüntülenmesi... Cerablus ile Münbiç sınırındaki PYD mevzilerinden zaman zaman teröristler taciz ateşi açıyor.

DEAŞ SPORUN HER TÜRLÜSÜNÜ YASAKLADI

Beden eğitimi öğretim görevlisi Şehabettin Ebubekir: "Gençlerimizin uzun zamandır sporla ilişkisi kesilmişti. DEAŞ sporun her türlüsünü yasaklamıştı. Özellikle top oyunları yasaktı. Başlangıçta gençlerimiz spora karşı biraz mesafeliydi. Ben de bizzat oyunlara katılarak öğrencileri teşvik etmeye çalıştım. Şimdi, erkeklerde futbol ve voleybol takımları kurduk. Kadınlarda ise masa tenisi ve Badminton takımımız var."

Muhabirimiz Bülent Şanlıkan, PYD'nin kontrolündeki bölgeye 2 km. mesafedeki okulun sahasında çocuklarla futbol oynadı.

ÜLKELER İCRAATLA KENDİNİ BELLİ ETTİ

Cerablus Yerel Meclisi Eğitim Sorumlusu Abdüllatif El Muhammed: "Binaların onarımı eğitimin devam etmesi, belediye hizmetlerinin verilmesi aldığımız yardımlar bize yol gösterilmesi burada Türkiye'nin niyetini gösteriyor. Birtakım ülkeler Suriye'ye sözde yardımda bulunmaya geliyor ama ikinci bir hedef noktaları oluyor. Türkiye Cerablus'ta bölgenin istikrarı için bulunuyor."

PKK'dan temizlenen Afrin Bülbül'de dün 150 öğrencilik 'Eren Bülbül İlkokulu' açıldı.

İŞTE CERABLUS'U KALKINDIRAN YATIRIMLAR

EĞİTİM: Cerablus 117, El-Bab 43, Bezaa 38, Kabasın 47, Toplam: 245 Azez 67, Ahtarin 74, Soran: 47, Mare 23, Çobanbey 45; toplam: 256 Afrin: 45, Bülbül 33, Cinderesi: 43, Mabatlı 28, Şeyh Hadid 9, Şeran 31, Raco 39; toplam 228.

SAĞLIK: Sağlık Bakanlığı, Bab ve Mare ile Çobanbey'e, 3 hastane kurdu. Bab ve Çobanbey hastaneleri 200'er, Mare Hastanesi ise 75 yatak kapasitesine sahip.