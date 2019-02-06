Halden anlamadınız kara bela oldunuz

BUGÜN NELER OLDU

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu yine seçmenin sert tepkisiyle karşılaştı. Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ni dün ziyaret eden İmamoğlu, selamlaşmak için girdiği bir dükkanda esnaf Mehmet Şükrü Bakıcı ile sohbet etmek istedi. Bakıcı'nın "Ben İstanbul'u CHP döneminde çok iyi bilirim" tepkisiyle şaşkına dönen İmamoğlu "Nasıl yani?" diye sordu. CHP dönemindeki İstanbul'u anlatmaya başlayan Bakıcı ise şunları söyledi:"40 senedir İstanbul'dayım. CHP bu güzelim şehri yönetirken hiç çalışmadı ancak yedi. Bina boyunda çöpler vardı. Hiçbir zaman toplanmazdı. Sokakta yürüyemezdik. Bu yetmez gibi içecek, yıkanacak su bulamazdık. Bu şehre kara bela gibi geldiniz. Şimdi CHP nedir? İcraatı '0' bir partidir. Hastaneye gidemezdik. Böyle dönemleri yaşattı CHP bu millete. Kendileri rahat içinde millet sefalet içinde yüzdü. Şimdi konuşuyorlar: Yok şöyle yapacağız, yok böyle yapacağız. Kusura bakmayın, neyle karşılaşacağımızı iyi biliyoruz." Ekrem İmamoğlu, tepki üzerine "Bunları konuşmak, sorunları çözmek için geldik ama pek zaman yok. Çayını içmeye geleceğim" demesi üzerine ise Mehmet Şükrü Bakıcı, "Tabii kapımız herkese sonuna kadar açık. Çay ısmarlarız, konuşuruz. Sonra da biz işimize siz işinize bakarsınız" ifadelerini kullandı.