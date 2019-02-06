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Terörist elebaşı için kutlamaya katılanlara hapis

'da, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü bahanesiyle yasaya aykırı davranış sergiledikleri gerekçesiyle yargılanan, aralarında eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da bulunduğu 50 sanık, 1 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 6.2.2019 13:13
Terörist elebaşı için kutlamaya katılanlara hapis

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıkların avukatları katıldı.

YASALARA AYKIRI ETKİNLİK: TERÖRİSTBAŞININ DOĞUM GÜNÜ

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Şanlıurfa Valiliği tarafından kamu güvenliği göz önünde bulundurularak 4 Nisan 2013'te terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü kutlama etkinliğinin yasaklandığının duyurulmasına rağmen sanıkların ısrarla yasaya aykırı davranış sergilediklerini belirterek, bu nedenle atılı suçtan cezalandırılmalarını istedi.

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ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA ARALARINDA

Mahkeme heyeti, aralarında eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da bulunduğu 50 sanığa "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefet suçundan 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Heyet, aralarında Sadak'ın da bulunduğu sanıklardan sabıkası olan 40'ının cezalarının ertelenmesine yer olmadığına, 10 sanığın ise cezalarının ertelenmesine hükmetti.

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Terörist elebaşı için kutlamaya katılanlara hapis
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