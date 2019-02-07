Baharat ve İpek Yolu’nu canlandırmalıyız

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Yıldırım burada yaptığı konuşmada tarihi İpek Yolu'nun tekrar canlandırılması gerektiğine işaret etti. Yıldırım şunları söyledi:Avrasya hepimizin ortak geleceği. Geniş anlamda baktığımızda dünyanın bir yıllık gayri safi hasılası yaklaşık olarak 80 trilyon bunun yüzde 60'ı Avrasya coğrafyasına ait. Bilinen enerji kaynaklarının dörtte üçünü de Avrasya bölgesi var ediyor.Avrasya yüzlerce yıldır birbirleriyle yakın ilişkide olan milletlerin coğrafyasıdır. Bu bölge medeniyetlerin merkezi haline geliyor zenginlik merkezi haline geliyor. Bu konuda bizim üzerimize düşen görev bölgeyi her türlü karışıklık, savaş ve terörden korumaktır. Ekonomik ve sosyal değişmeye daha çok zaman harcamalıyız. TBMM olarak her türlü gayreti işbirliğini göstermeye hazırız.Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı faydaya dayalı ilişkileri geliştirmeliyiz. Baharat ve İpek Yolu'nu tekrar canlandırmak mecburiyetindeyiz. Bakü-Tiflis demiryolu hat projesi tarihi İpek Yolu'nun önemli bir halkasını teşkil ediyor.Ülkelerimiz ulaşım enerji ağlarıyla birbirine bağlanmaya devam ediyor. Avrasya'da yaşayan nüfusun ulaşım konaklama haberleşme imkanları daha da kolaylaştırılarak ülkeler arasındaki sayısal boşluk azaltılmalıdır.TBMM Başkanı Binali Yıldırım, dün ayrıca Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı da Dolmabahçe Sarayı'nda kabul etti.