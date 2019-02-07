CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında karar

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre, Kaan Aslan, Fatih Özel ve Ali Merttaş, tutuksuz sanıklar Fuat Furkan Koç, Abdullah Albayerli, Kadir Kökoğlu, Osman Nuri Ünal, Selahattin Aydın, Selim İbiş, Ahmet Türkçe, Ayla Korkmaz, Buğrahan Çatalçam, Burhanettin Kılıç, Cihan Kökoğlu, Ferhat Koç, Göktürk Kökoğlu, Orhan Ercan, Safa Kılıç, Seyit Kılıç, Şükrü Okur, Ergün Kılınç, Halil İbrahim Allı, Muhammed Kaştaş ve Muharrem Arık ile avukatları hazır bulundu.

Başka suçtan tutuklu yargılanan Ahmet Kaştaş ile bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Duruşmayı, müşteki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İl Başkanı Ümit Özer ve partililer de takip etti.

Sanık Ali Merttaş'ın avukatı esasa ilişkin savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, "Anayasa'yı ihlal" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla yargılanan Oğuzhan Korkmaz, Emre Emre, Kaan Aslan, Fatih Özel ve Ali Merttaş'ın, olayın hazırlık aşamasında kalması nedeniyle beraatlerine hükmetti.

Bu sanıklar yönünden, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hüküm kuran mahkeme heyeti, sanık Oğuzhan Korkmaz'a 14 yıl 7 ay 15 gün, Emre Emre'ye yargılandığı iki ayrı dosyadan 21 yıl 9 ay, Ali Merttaş'a 15 yıl 6 ay, Kaan Aslan ve Fatih Özel'e 10 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Sanık Seyit Kılıç, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Ahmet Kaştaş, Muharrem Arık, Kadir Kökoğlu ve Ferhat Koç'a 6 yıl 10 ay 15'şer gün, Ergün Kılınç, Ahmet Türkçe, Burhan Çatalçam, Cihan Kökoğlu, Göktürk Kökoğlu, Osman Nuri Ünal, Selahattin Aydın, Selim İbiş, Ayla Korkmaz, Burhanettin Kılıç, Ferhat Koç, Orhan Ercan, Safa Kılıç, Şükrü Okur, Halil İbrahim Allı, Muhammed Kaştaş ve Abdullah Albayerli 6 yıl 3'er ay, Fuat Furkan Koç 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verdi.

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen Oğuzhan Korkmaz, 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de organizasyon güzergahında yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Kayseri ve Kocaeli'de 26 zanlı daha gözaltına alınmış, şüpheli Mustafa Kılıçlı yakalanamamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın "sözde emiri" olduğu belirtilen Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Diğer 23 sanık ile Emre ve Merttaş hakkında da "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aynı mahkemede dava açılmış, her iki davanın dosyaları önceki duruşmada birleştirilmiş, firari sanık Mustafa Kılıçlı'nın dosyası ayrılmıştı.