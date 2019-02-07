Darbeci albay, "hafıza kaybı" yalanına sarıldı

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin davada, tüm askerlerin halka ateş açtığını gördüklerini söyledikleri ve iddianamede yer alan görüntülerde ateş açtığı belirlenen sanık eski albay Zeki Demir, inkar politikasını "hafıza kaybı" yalanıyla sürdürdü - Darbe girişiminden yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ile buluşan darbeci Demir'in daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye binasını ele geçirdiği, hedef gözeterek ateş ettiği, polislerle çatıştığı ve darbeci askerleri koordine ettiği görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı - Dava kapsamında savunma yapan erlerin aleyhinde ifade verdiği darbeci sanık Zeki Demir: - "Gerek polislere gerek savcılığa verdiğim ifadede hiçbir şeyi hatırlamadığımı söyledim, şimdi de hatırlamıyorum"

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin davada, sanık eski albay Zeki Demir, iddianamede yer alan görüntülerde ateş açtığı tespit edilmesine rağmen "hafıza kaybı" yalanına sığınarak hakkındaki suçlamaları inkar etti.

Hain darbe girişiminin ardından mahkemelerde hesap sorulan terör örgütü üyeleri, yargılama aşamasında örgütün yönlendirmesiyle inkar taktiği uyguluyor.

15 Temmuz'da İBB'nin işgalinden sorumlu en rütbeli sanık olan, darbe girişiminden yargılanan eski İBB Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç'un "hazır ol" şeklinde bekleyerek karşıladığı darbeci albay Zeki Demir, 15 Temmuz gecesi vatandaşlara hedef gözeterek ateş açtı.

Tunç ile buluşan darbeci Demir'in daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye binasını ele geçirdiği, hedef gözeterek ateş ettiği, polislerle çatıştığı ve darbeci askerleri koordine ettiği görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı.

Darbeci askerlerin koordinesini sağlayan ve "ateş açma" emri veren Demir'in kendisine İBB'nin işgali görevini veren darbeci eski kurmay albay Sadık Cebeci'ye izahat verdiği, bunun sonucunda Cebeci'nin de "Yurtta Sulh" isimli WhatsApp grubuna "I·BB KONTROL altında sorun yok" s¸eklindeki mesaj ile durumu bildirdiği tespit edildi.

Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından, İBB'deki darbecilerin direnmesi ve polisle çatışması sonrası Zeki Demir polis ekipleri tarafından vuruldu. Demir, vurulduktan sonra bile, gu¨venlik gu¨c¸lerince piyade tu¨fegˆi alındıgˆında beylik silahını c¸ekerek etrafındakilere ates¸ etmeye c¸alıs¸tı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında yer alan binadaki salonda 15 Mart 2018'de yapılan duruşmada, davanın en rütbeli sanığı eski albay Zeki Demir de diğer darbe sanıkları gibi savunmasında inkar yolunu seçti.

Demir, 15 Temmuz darbe girişiminde vurulduğunu ve hafıza kaybı yaşadığını iddia ederek, "Gözlerimi hastanede açtım. Gerek polislere gerek savcılığa verdiğim ifadede hiçbir şeyi hatırlamadığımı söyledim. Şimdi de hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, sanık Demir'in iddianamede isnat edilen suçlara ilişkin savunma yapmasını istedi.

Sanık Demir, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ve öncesinde yapılan toplantılarla ilgili bir şey hatırlamadığını belirtip, başka konularla ilgili savunma yapmak istedi.

Bunun üzerine başkan Yalçın, "Başka konularla ilgili söyleyeceklerin bizi ilgilendirmiyor. İddianameye ilişkin savunma yapacaksan yap." dedi. Sanık Demir'in iddianame dışında savunma yapamaya devam etmesi üzerine, Yalçın, sanık Demir'in savunma hakkını kötüye kullandığını belirterek, savunmasını sonlandırdı.

- Demir'in "hatırlamadığını" sanık erler söyledi

Dava kapsamında savunma yapan tutuklu sanık erlerin hepsi, sanık Demir'in halka ateş açtığını, birçok insanı yaraladığını söyledi. İddianamede yer alan görüntülerde de sanık Demir'in ateş açtığı görüldü.

Sanık er Fuat Özalp "Vatandaşlar gelmişti ve bize tepki göstermeye başladılar. Bunun üzerine Albay Zeki Demir G3 tüfeği doldurarak önce havaya ateş açtı, grubun tepkisi artınca grubun üstüne ateş açmaya başladı. Birkaç kişinin yere düştüğünü gördüm. Zeki albayın baskısı nedeniyle havaya ateş etmek istedim, silahım tutukluk yaptı. Bunu gören ismini bilmediğim bir yüzbaşı 'Git başka askerin silahını al' dedi. Ben de başka erden silah aldım ve 2-3 el havaya ateş açtım." ifadelerini kullandı.

Sanık er Muhammed Karakan, yazılı olarak verdiği ifadesinde, "Ben fazla bir olay görmedim. Çünkü halkın üzerine ateş açmadığım için albay Zeki Demir tarafından silahla vuruldum ve hastaneye kaldırıldım. O gece hiç ateş etmedim." şeklinde beyanda bulundu.

Sanık er Safa Karakaşlı, "Albay Demir halkı yaklaştırmamamızı istedi. Havaya ateş emri verdi. Askerlerden bazıları havaya doğru ateş açtı. Albay Zeki Demir'in halka ateş ettiğini gördüm, bir kişiyi ayağından, bir kişiyi başka yerinden vurduğunu gördüm. İki kişinin yere düştüğünü gördüm. Yüzbaşı ve bilmediğim bir kişi albayın emriyle sürekli ateş ediyordu." dedi.

- Müştekiler de darbeci albayın kendilerini vurduğunu teşhis etti

İBB'nin işgali ve burada çıkan olaylarda yaralanan birçok vatandaş da kendilerine ateş açan ve askerlere ateş açma emrini veren sanığın darbeci albay Zeki Demir olduğunu teşhis etti.

Müşteki Eren Altun, Demir'in "Dagˆılın, yoksa vururum" gibi so¨zler so¨ylediğini, akabinde elinde bulunan tu¨fekle ilk anda yere doğru ateş açtığını, sonra vatandaşların geri çekildiğini ifade etti. Demir'in kendilerine ateş açtığını kaydeden Altun, kendisiyle birlikte 5-6 vatandaşın vurulduğunu ifade etti.

Müşteki Ebubekir Aslan da "Biz I·stanbul Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesine dogˆru yu¨ru¨du¨gˆu¨mu¨z esnada belediye binasının o¨nu¨nde bulanan ıs¸ıklara geldigˆimiz anda bu s¸ahsın komutanlıgˆında bir grup asker o¨nu¨mu¨zu¨ kesti, halk olarak bunların durun talimatlarına uymayıp yu¨ru¨meye devam edince bu s¸ahıs elinde bulunan G3 piyade tu¨fegˆine doldurus¸ yaparak benim hemen yanımda bulunan ismini bilmedigˆim kis¸inin ayagˆına hedef hedef alarak emrindeki askerlere 'vurun' diye talimat verip, nis¸an aldıgˆı s¸ahsa ates¸ edip ayagˆından yaraladı. Darbecilerin ic¸inde ates¸ eden ilk kis¸i ve emrindeki askerlere ates¸ etme emrini veren kis¸i bu s¸ahıstır. Bu s¸ahsın talimatından sonra herkes u¨zerimize dogˆru ates¸ etmeye bas¸ladı. Atıs¸ları ilk bas¸ta hep belden as¸agˆıydı, olaylar artınca direk o¨ldu¨rme için ates¸ ettiler." ifadelerini kullandı.

Müştekilerden Bülent Baki de Zeki Demir için şunları kaydetti:

"Belediye binasında albay ru¨tbesinde go¨rdu¨gˆu¨m kis¸idir. Ben ve yanımdaki arkadas¸larımla belediye binasının o¨nu¨ne geldigˆimizde yanında tes¸his edemedigˆim er oldugˆunu du¨s¸u¨ndu¨gˆu¨m 8 askerle bekleyen s¸ahıstır. Bizi go¨rdu¨klerinde er olan asker s¸ahıslar bu s¸ahsın arkasına gec¸erek geri geri ilerlemeye bas¸ladılar. Bu s¸ahısın askerlere do¨nerek bir s¸eyler so¨yledigˆini go¨rdu¨m ve askerler oldukları yerde durdu. Bu s¸ahıs daha sonra bize do¨nerek diz c¸o¨ktu¨ ve ates¸ etmeye bas¸ladı. I·lk mermi benim yanımda bulunan cu¨bbeli bir s¸ahsa isabet etti ve daha sonradan bu s¸ahsın s¸ehit oldugˆunu duydum. I·kinci mermi demir bariyerden sekerek bana geldi. Ayagˆımdan yaralandım ve arkadas¸larım beni Haseki Egˆitim ve Aras¸tırma Hastanesine kaldırdı."

Demir, bu dava kapsamında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.