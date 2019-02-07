FETÖ'nün TSK'deki mahrem imamlarına hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) asker yapılanmasında mahrem imam konumunda bulunan 4 sanık, 8 yıl 1 ay 15 gün ile 10 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.
Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, sanık ve avukatların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını dinledikten sonra sanıklardan son sözlerini sordu.
Sanıkların tamamı, FETÖ ile ilgilerinin olmadıklarını öne sürüp beraat talebinde bulundu.
Müzakereden sonra hükmünü açıklayan heyet, Sanıklardan Muhammed İkbal Üzek'i silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Sanıklardan Yusuf Polat'ı aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandıran heyet, sanık Yavuz Amasya'ya 8 yıl 9 ay, Fatih Cangür'e de 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Heyet, hükümle birlikte sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Firari sanık Hakan Semerci'nin dosyası ise ayrıldı.