AİHM’den hendek teröristlerine ret

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2015 ve 2016 yıllarında Cizre'de uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Türkiye aleyhine yapılan iki ayrı başvuruyu oy birliğiyle reddetti.AİHM'in kararında operasyonlarla ilgili 100'den fazla başvuru yapıldığı, yaşam, özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine yönelik bu başvurulardan ikisinin öncelikle incelenmesi kararının alındığı belirtildi. AİHM, başvurucuların iddialarıyla ilgili sunum yapmak üzere hükümeti davet etti. Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan görüşler, 13 Temmuz 2017'de AİHM'e iletildi. AİHM'nin başvuruları incelemekle görevli 2. Dairesi'nce duruşma kararı verildi. Duruşma, 13 Kasım 2017'de Strazburg'da görülen duruşmanın ardından AİHM, dün açıkladığı kararla söz konusu başvuruları kabul edilemez buldu. Kararda AİHM yetkisinin ikincilliğine atıf yapılarak başvurucuların, AİHM'den önce şikâyetlerini Türk mahkemeleri önünde dile getirmeleri gerektiği belirtildi. Bu kapsamda özellikle başvuranlar tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurularla ilgili incelemenin henüz sürdüğüne işaret edildiri. Kararda, Anayasa Mahkemesi'nin tüketilmesi gereken ve etkili iç hukuk yolu olduğu vurgulandı.