CHP’den teşkilatı yok sayan genelge

Yerel seçim adaylarının açıklanmasında sancılı bir süreç yaşan ve 40'a yakın il ve ilçede adayların henüz belirlenmediği CHP'de sular durulmuyor. CHP'de PM'den alınan yetkiyle bütün il ve ilçelere bir yazı gönderildi. Parti merkezi, teşkilata, "MYK, tüm listelerin teslimine ve kesinleşmesine kadar tüm seçim çevreleri için değiştirme yetkisini nihai olarak elinde tutar' ifadesini içeren bir genelge gönderdi. Seçimlere 51 gün kala yayımlanan bu genelge ile CHP'de 'Benim adayım ilk 5'e yazılsın' savaşları başlayacak.



BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANACAK

CHP'de yapılan son iki olaylı Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarının yankıları sürüyor. 10 grubun temsilcisi şimdi de meclis üyeleri ve kontenjan adayların belirlenmesinde etkili olmaya çalışıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grubu, Muharrem İnce, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Erdoğan Toprak, Oğuz Kaan Salıcı, Engin Altay, Özgür Özel-Veli Ağbaba, Sol Kanat ve Bağımsızlar grupları kapalı kapılar ardında meclis üyelikleri için ilk 5 mücadelesi veriyor. Partide Bülent Tezcan ve ekibinin başını çektiği "15'ler" olarak bilinen grubun MYK'da etkisini kırmak için kapalı kapılar arkasında kulisler yapılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Hatay ve Mersin gibi büyükşehirlerde strateji savaşları yaşanıyor. Grup yönetiminin ve grup başkanvekilinin belirlenmesinde etkin olacak meclis üyeleri için büyükşehirlerde ve CHP'li belediyelerin olduğu ilçelerde büyük çekişme var.



MÜDAHALE YETKİSİ

Genel Merkez'den gönderilen genelgeye göre, çeşitli tarihlerde belediye meclis üyeliği için eğilim yoklaması yapılan ve çift numaralı sıraları eğilim yoklamasıyla belirlenen Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Uşak, Tunceli, Trabzon, Yalova ve Zonguldak'ın tüm seçim çevrelerinde belediye meclis üyeleri ile il genel meclis üyelikleri aday listelerinin onama yetkisinin de MYK'de olduğu belirtildi. Genelgede bunların yanı sıra, Çankaya, Yenimahalle, Konyaaltı, Muratpaşa, Burhaniye, Burdur Merkez, Yeşilova, Çanakkale Merkez ve Sinop Merkez gibi ilçelerde de yetkinin MYK'da olacağı kaydedildi.



Parti teşkilatında tepkiye neden olan genelgeye göre, tüm seçim çevreleri için belediye başkan adaylığı listelerinin genel merkez tarafından hazırlanarak onanacağı belirtildi. Genelgeye göre MYK, tüm listelerin teslimine ve kesinleşmesine kadar tüm seçim çevreleri için düzenleme, onama, teslim, değiştirme yetkisini nihai olarak elinde tutacak ve gerek gördüğünde doğrudan müdahale edebilecek.

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