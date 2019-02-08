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Erdoğan’a büyükelçilerden güven mektubu

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Erdoğan’a büyükelçilerden güven mektubu
Başkan Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla İtalya, Çin, Macaristan ve İran büyükelçilerini kabul etti. İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Deng Li, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Bu arada Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'na hediye edilen otobüsü de inceledi. BMC Yönetim Kurulu üyeleri Talip Öztürk ve Taha Yasin Öztürk, Külliye'ye getirilen otobüsün özellikleri hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.
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Erdoğan’a büyükelçilerden güven mektubu
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