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: Kaşıkçı konusunda şeffaflık olmaması endişe verici

Başkanı , "Kaşıkçı vakası konusunda hiç şeffaflık olmaması son derece endişe verici." dedi.

Giriş Tarihi: 8.2.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 09:31
Fahrettin Altun: Kaşıkçı konusunda şeffaflık olmaması endişe verici

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten BM Raportörü Agnes Callamard'ın Türkiye ziyareti sonrası dün yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Altun, Reuters'a şu değerlendirmelerde bulundu:

-Türkiye'nin Kaşıkçı konusundaki bulguları BM Raportörü Callamard'ın basınla paylaştığı sonuçlarla benzer

-Kaşıkçı konusundaki soruşturma sürecinde elimizden geldiğince işbirliği içinde olma kararlılığımızı hatırlatıyoruz

-Kaşıkçı vakası konusunda hiç şeffaflık olmaması son derece endişe verici ve ilgili Suudi yetkililerin kredibilitesine de zarar verici

-Kaşıkçı konusunda adalet istemeye devam edeceğiz

-Suudi yetkililer planlı bir cinayetle Türkiye'de Kaşıkçı'yı öldüren katilleri iade etmeli

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Fahrettin Altun: Kaşıkçı konusunda şeffaflık olmaması endişe verici
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