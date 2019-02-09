19 helikopter pilotu itirafçı oldu

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FETÖ darbe girişimi sırasında Ankara'daki stratejik noktaların helikopterlerle tarandığı Kara Havacılık Komutanlığındaki kripto pilotlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 53 şüpheliden 19'u itirafçı oldu. Ankesöre takılan şüphelilerin ifadelerinde örgütsel bağlarını ve mahrem imamlarını tek tek anlattıkları belirtildi. Geçen hafta Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da darbe girişimine karşı koyan vatandaşın üzerine mermi yağdıran helikopterlerin havalandığı Kara Havacılık Komutanlığına 16'ıncı operasyon düzenlendi. Terör Suçları savcılığı, 46'sı aktif görevde olan albay ve yarbay rütbesindeki 49 pilot ile 15 mahrem imamın da aralarında bulunduğu 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Gözaltına alınan 53 şüphelden helikopter pilotu 19 şüpheli itirafçı oldu. İfadelerinde FETÖ bağlantılarını anlatıp, kendilerini ankesörlü telefonlardan arayan mahrem imamları teşhis eden 19 şüpheli pilot "Adli Kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.