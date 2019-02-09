45 saat sonra hayata merhaba

BUGÜN NELER OLDU

Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları, ekiplerin cansiperane mücadelesi eşliğinde devam ediyor. Faciada ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Üniversiteye hazırlanan Mert Aydın (19) olaydan 45 saat sonra mucizevi şekilde yaşama tutundu.Aydın Ailesi binanın ikinci katında yaşıyordu. Anne ekmek almak üzere evden çıkmış, içeride Melih Aydın (17), ağabeyi Mert Aydın (19) ve yeğenleri 1.5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu vardı. Melih, çökme sonrası cep telefonuyla dışarıyla iletişim kurdu. Ancak saatler sonra Melih ile yeğeni Eylül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan Mert'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Çöken binanın kahramanlık öyküsü ise 5'inci katta yaşayan diğer daireden geldi. Adını vermek istemeyen daire sakini, tesadüfen erken geldiği evde çökme anından hemen sonra eşini ve çocuğunu kurtardığını anlattı. Kahraman baba, "Eve geldiğimde bina yeni çökmüştü. Henüz ekipler gelmeden biz müdahale ederek çocuğumu ve eşimi çıkarttık. Çok şükür şu an iyiler. 2-3 gündür ev sallanıyordu deprem olduğunu sandık" dedi. Binanın birkaç gün önce çatlayan camlarını yenilemek için çağrılan camcı Volkan Balta (44) da enkaz altında kaldı. İş arkadaşı Selçuk Çiçek (42) "Volkan abi bana 'Sen arabayı çalıştır, ben elimi yüzümü yıkayım geleyim' diyerek binaya girdi. Bina bir anda çöktü. Onun için dua ediyorum" diye konuştu.Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti. Koca, kurtarılan 14 kişiden 13'ünün tedavisinin devam ettiğini, 1 kişinin ise taburcu olduğunu kaydetti.Günün ilk saatlerinde ise kurtarma ekiplerini alarma geçiren bir gelişme yaşandı. Enkazın yanında bulunan ve güvenlik nedeniyle boşaltılan binada sismik hareket tespit edildi. Kurtarma çalışmalarına bir süre ara verildi. Olay yerinde inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman soylu gerekli incelemelerin ardından çalışmaların yeniden başladığını kaydetti.Faciada en büyük acıyı Trabzon Oflu Alemdar Ailesi yaşadı. Aileden 9 kişi öldü. 5, 6 ve 7. katlarda yaşayan aile fertlerinden Ayşe Alemdar, Mustafa Alemdar (50), eşi Safiye Alemdar (45), oğlu Gökay Alemdar (21) annesi Safiye Alemdar (75) ve ağabeyi Erdoğan Alemdar (55) ile Erdoğan Alemdar'ın kızları Eslem (14) ve Ecrin Naz (10) hayatını kaybetti. Mustafa Alemdar olaydan kısa süre önce, hem kardeşine uğramak hem de torunlarını babaannelerinin yanına götürmek üzere kardeşinin evine gitmişti. Aileden 5 kişinin ise tedavileri sürüyor. Ölenlerden Erdoğan Alemdar'ın eşi Ayten Alemdar acı haberi umre ziyaretinde aldı.Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Şevval Yılmaz (23), çökme anında annesi Güler Yılmaz ile evdeydi. Annesi olay günü kurtarıldı. Ancak kurtarma ekipleri dün Şevval'in cansız bedenine ulaştı. Şevval'in Google Maps'deki 2014'te çekilmiş sokak görüntülerinde, Yeşilyurt Apartmanı'nın 3'üncü katındaki pencerede görünen küçük kız olduğu belirtiliyordu.Amasyalı Ahmet Sövüt (75) ile eşi Nuriye Sövüt (70) 4. katta yaşıyordu. Ahmet Sövüt, KOAH hastasıydı. 2 ay önce bir ay süren tedavinin ardından hastaneden çıktı. Enkaz altında ölen çiftten geriye hastane odasında çekilen fotoğraf kaldı. Çift, dün Sultanbeyli Mezarlığı'na defnedildi.Apartmanın 1. katında yaşayan Şeyma Kambur (29), çocukları Zehra (9) ve Ali Bilal (4) çökme anında evdelerdi. 3'ü de henüz kurtarılamadı. Bekleyişini südüren Abla Semra Kambur, "Dua edin. Dua eden herkesten Allah razı olsun. Şeyma iyi. Ses verdi Ayakları sıkışmış" dedi.Enkazdan çıkarılan Nazan Tekgöz'ün oğlu ve 6 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'nın abisi Baran İsmail Tekgöz, annesi ve kardeşinin sağlık durumları ile ilgili konuştu. Baran İsmail, "Yoğun bakımdalar ama sağlık durumları iyi. Kardeşimi okuldan almak için çökmeden 10 dakika önce evden çıkmıştım. 4'te çıkıyordu okuldan. Sonra babam aradı ve bina çöktü dedi. Koşa koşa gittik çıkarmaya çalıştık. 6 saat sonra annem çıktı, 21 saat sonra kardeşim çıktı. Biz beşinci katta oturuyorduk" dedi.İçişleriBakanı Süleyman Soylu, binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Fatma Karaman (63) için Kartal Zeytinlik Ulu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Soylu binadaki kolonların kesilmiş olabileceği iddiasıyla ilgili, "Başsavcılığın açıklamasına kadar bunların hiçbir karşılığı yok. Ama bu olayın müsebbibi kimse cezasını bulacak" dedi. Öte yandan enkaz altında kalan Yıldız Gündüzoğlu'nun (33) cenazesi memleketi Gaziantep'te defnedildi.SABAH