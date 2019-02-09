CHP’de istifa furyası

BUGÜN NELER OLDU

CHP'de, yerel seçim öncesinde partiyi karıştıran aday belirleme krizi sonrasında istifalar sürüyor. Dün Adana'nın Karataş, İzmir'in Selçuk ve İstanbul'un Maltepe ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçe teşkilatlarında istifa şoku yaşandı.CHP'li Karataş İlçe Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar'ın kendisini partisinin üstünde gördüğünü ve bu yüzden aday gösterilmediğini belirterek, "Zeydan Karalar Adana'nın Maho ağasıdır. Genel merkezin üstünde inisiyatif kullanıyor. CHP'nin öz evladı olarak bu yanlışlara 'dur' demek düşüncesiyle CHP'den istifa ediyorum" dedi. İzmir'de CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan Yeşilyurt da çağdaş demokratik hiçbir sistemde ilçe örgütlerinin dahli dışında ilçelerin yerel yönetim kadrolarının merkezi otorite tarafından belirlenemeyeceğini belirterek, yönetim kurulu üyeleriyle beraber istifa ettiğini bildirdi. CHP'li olmanın yegane sebebini "evrensel demokrasi ve çağdaş hukuk talebi" şeklinde değerlendiren Yeşilyurt, genel merkez yöneticilerinin bir bölümünün bu ideallerden uzaklaştığını kaydetti. İzmir'de ayrıca, Tunç Soyer'in yerine Seferihisar'dan aday gösterilen Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi. CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan da ilçe yönetim kuruluyla istifa ettiklerini belirterek, "Karar alma süreçlerinde yaşadığımız sıkıntılar ve hissettiğimiz güvensizlik neticesinde süreç bizleri yönetim kurulumla birlikte istifa etme kararını alma noktasına getirmiştir. Yönetim kurulumla birlikte istifa etmiş bulunmaktayız" dedi.CHP Çorlu İlçe Başkanı Tolga Kerem Dönmezer de 16 yönetim kurulu üyesi ile birlikte görevlerinden istifa etti. Aday belirleme yönteminin yanlış olduğunu savunan Dönmezer, "Kısaca, belediye başkanlığı için ön seçim istedik, 'olmaz' dediler. 'Meclis üyelikleri için istiyorsanız ön seçim yapabilirsiniz' dediler 'tamam' dedik. Ses soluk çıkmadı. Şimdi de, 'biz il, ilçe başkanlıklarımıza güvenmiyoruz, listeleri biz teslim edeceğiz' diyorlar. Yani yetki vermedikleri kişilerden, sorumluluk bekliyorlar. Bu tavır da ne yazık ki ahbap-çavuş, dostakraba ilişkilerinin ön plana çıkmasına ya da aşiret ağalarının aday olarak belirlenmesine sebep oluyor" diye konuştu.MaltepeBelediye Başkanı Ali Kılıç'ın yeniden aday gösterilmesine tepki gösteren CHP'li bir grup, "Temiz toplum, temiz siyaset" pankartı açarak, Ankara'ya yürüyüş başlattı. Maltepe İlçe Teşkilatı önünde bir araya gelen gruptakiler, "Hak, hukuk, adalet" şeklinde sloganlar attı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, CHP'nin eski İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, partiden "aşiret reisi olan", "servetlerini açıklamayan" ve uygun olmayan kişilerin aday gösterilmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Basın açıklamasının ardından grup, Anıtkabir'e gitmek üzere Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da partililerle görüştü. Partililer, görüşmenin ardından yürüyüşlerini sürdürdü.