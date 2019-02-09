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Darbe emrini Gülen verdi

’nün TSK yapılanmasının A takımında çalışan Hava Harp Okulu’ndaki askerlerden sorumlu müdür itirafçı oldu: Darbe emrini bizzat Gülen verdi

HALİT TURAN
HALİT TURAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2019
Darbe emrini Gülen verdi
FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasını yöneten kripto örgüt üyeleri için çember iyice daraldı. Konya'da yürütülen mahrem yapı soruşturmasında sayıları gün geçtikçe artan itirafçılar, örgütün kilit isimlerini deşifre ederek inkarcıları köşeye sıkıştırdı. Örgütün, 21 yıldır Hava Kuvvetleri yapılanmasında üst düzey yöneticilik yapan ve itirafçıların deşifre etmesiyle gözaltına alınan Bahattin kod adlı öğretmen M.P. de itirafçı oldu.

ÖKSÜZ'LE BİRLİKTE ÇALIŞTI
Adil Öksüz, Birol Kurubaş, Kemal Batmaz, Cağfer Sarıkaya gibi örgüt yöneticileriyle birlikte görev yapan "Müdür" pozisyonundaki M.P., aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu kendisine bağlı 80 ismi deşifre etti. Hava Harp Okulunun FETÖ tarafından nasıl kontrol edildiğini çizdiği şemayla anlatan itirafçı, "15 Temmuz darbe girişimi FETÖ/ PYD'nin önceden planladığı, emirleri de bizzat Fetullah Gülen'in verdiği hain bir kalkışmadır. Örgütün yapılanmasını ve Adil Öksüz'ün Fetullah Gülen'e bağlılığını iyi biliyorum. Bu nedende Adil Öksüz veya Kemal Batmaz'ın kendi başlarına hareket etmelerine imkan yoktur" dedi.
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Darbe emrini Gülen verdi
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