PKK’yı eleştirdi CHP’den ihraç edildi

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Tunceli-Erzincan karayolunda 16 Haziran 2017 tarihinde memleketi Gümüşhane'ye giderken PKK'lılar tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen Necmettin Yılmaz hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde düzenlenen etkinlikte konuşurken PKK'lılara yönelik sarf ettiği sert sözlerle gündem olan CHP eski il başkanı Ali Rıza Güder, partisinden ihraç edildi. Güder, kararı kamuoyundan öğrendiğini ancak kendisine ulaşan resmi bir tebliğ bulunmadığını söyledi. Tunceli'de 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıl dönümü nedeniyle valilik ve belediye tarafından "15 Temmuz Şehitlerimizi Anıyoruz" programında konuşan Güder, "Ne istiyorsunuz? Bu daha hayatının baharında annesiyle babasıyla yaşayacak ömrü olan 23 yaşındaki öğretmenden ne istediniz? Belki yarın öbür gün evlenip, çoluğu çocuğuyla, sevdiğiyle yaşayacak ömrü olan bu öğretmenden ne istediniz?" demişti.