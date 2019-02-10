Son dakika! Bakan Kurum duyurdu: Kartal'da 8 bina yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kartal'da yıkılan binayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"Risk analizi sonucunda Kartal'da 8 binanın yıkılmasına karar verdik. Bu dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde yapıp, güvenilir evleri hızlı bir şekilde tesliğm edeceğiz. Hem Yunus Apartmanı hem de diğer apartmanlardaki sakinlerle toplantımızı yaptık. Başka anaların ağlamaması için hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz. Riskli tespiti yaptığımız her binayı yıkılması gerekiyorsa yıkacağız, güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendireceğiz. Vatandaşlarımıza burdan sesleniyorum, riskli binalarınızı bildiriniz.

Yunus Apartmanı'ndaki vatandaşlarımız evlerindeki özel eşyalarını alması için müsaade ediyoruz. Bugün yıkımı gerçekleştireceğiz. Yıkım için gerekli araçlar da burada. 1-2 saat içerisinde yıkıma başlayacağız."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamaları:

"Dün bir anne ve iki çocuğun enkazdan cansız bir şekilde çıkarılmasının ardından enkazda kaç kişinin olduğunu bildiğimiz bilgisini paylaşmıştık. 14.30 itibariyle arama kurtarma faaliyetleri resmi olarak tamamlandı. 21 vefaat eden, 14 yaralı. Toplam 35 vatandaşımıza ulaşmış olduk. Başsağlığı diliyoruz. Bütün milletimizin başı sağolsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bugünkü çalışmalarımız, Yunus Apartmanı'nın güvenli bir şekilde boşaltılması yönünde. Kısa süre içerisinde binanın yıkımına başlanacak. Bundan sonraki sürecin nasıl olacağını vatandaşlarımızla konuştuk. El birliği yaparak, bu mahalleden başlayarak, Cumhurbaşkanımızın 'Buradan çıkarmamız gereken dersler' var sözüne de bakarak, bir kentsel dönüşüm süreci yaşayacağız."