Başkan Erdoğan AKM'nin temel atma töreninde konuşuyor

BAŞKAN ERDOĞAN: 5 AYRI BLOKTAN OLUŞAN DEV BİR ESER

Kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Bugün ülkemizin sanat ve kültür hayatında çığır açacak, gerçekten önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz. Tanıtımını gerçekleştirdiğimiz İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin hayata geçirilmesi için yeni bir adımı atmaktayız. 5 ayrı bloktan oluşuyor. Bina içerisinde 2073 kişilik dünya standartlarının üzerinde bir opera salonu, 828 kişilik bir tiyatro salonu ve bunlara ait sahne, kulis odaları yer alıyor. - Bu metin sabah.com.tr editörleri tarafından canlı yayından aktarılmıştır.

GÖZ DOLDURAN BİR ESER

Ayrıca projede çalışma odaları, kayıt sütüdyoları ve prova salonları, sanat galerileri, millet kıraathaneleri de yer alıyor. Hem mimari, hem estetik hem de kullanım bakımından göz dolduran bu eserin ülkemizin sanat faaliyetlerini daha da zenginleştireceğine inanıyorum. Tüm Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum.

2 YILDA BİTİRMEK İÇİN YOĞUN ÇALIŞACAĞIZ

İnşaallah yoğun bir mesaiyle çalışarak, 2 yıl gibi kısa bir sürede sanatçılarımızın ve sanat severlerimizin hizmetine sunacağız. Böylece İstanbul'umuzun şanına yakışır bir eseri şehrimize kazandırmış olacağız.

Biliyorsunuz bu projeyi bu aşamaya getirene kadar çok mücadeleler verdik. Eski binayı kendi marjinal çevrelerinin ideolojilerine alet eden çevreler, bütün enerjilerini projelerimizi engellemek için harcadılar. Akla mantığa sığmayan iftiralar ve iddialarla, bunlar yeterli olmayınca sokakları yakıp yıkarak engellemeye çalıştılar.

AKM'yi yıkıp cami yapacağımızı, AVM yapacağımızı söylediler.

BİNALİ YILDIRIM: HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ

"Burada yapılacak dev eser medeniyetimize değer katacak. İstanbul Türkiye'nin özetidir. Aynı zamanda dünyanın her köşesinden de insanların merak ettiği, akın akın gelip burada yaşadığı büyük bir şehir. Kültür ve sanatın yanı sıra İstanbul aynı zamanda ekonominin de eğitimin de merkezidir. Burayı ne kadar güzelleştirir, ne kadar güçlü hale getirirsek, Türkiye'yi güçlendirmiş oluruz.

Bura kimsenin birbirine tahakküm kuracağı bir şehir değil. Burada farklılıklar birbirine uyum içinde yaşamaya devam edecek. Birbirimize meydan okumadan, yan yana oturarak, meselelerimizi konuşarak devam edeceğiz.

İstanbul'a yeni bir dev eseri takdim etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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