Domatese bibere sarıldılar

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda halka hitap etti. İşte Erdoğan'In konuşmasının satırbaşları;CHP, PKK'nın güdümünde. Türkiye'nin geleceği için tek bir projeleri ve hayalleri yok. Her seçimde armut piş ağzıma düş misali. CHP ve milliyetçi olduğunu söyleyen bir başka parti bir arada hareket edebiliyor. İYI Parti onlarla yürüyor. Öbür tarafta bir de Saadet Partisi var. O da onlarla yürüyor. Bunlar dörtlü çete. Cumhur İttifakı ile hala yürüyoruz. Geçen seçim soğana patatese şimdi domates bibere sarıldılar. Bunları konuşarak oy toplayacaklarını sanıyorlar. Aydın'dan Türkiye'ye sesleniyorum. Cerablus'ta, Afrin'de benim Mehmetçiğim tanklarıyla toplarıyla bu teröristleri yok etti mi? DEAŞ'ı, PKK'yı yok etti mi? Buradan patatesçilere, domatesçilere sesleniyorum. O bir tane merminin bedelini düşünüyor musun? Cudi'ye Gabar'a helikopterlerimiz uçarken buraya yapılan yatırımları hesapladın mı? Ey Bay Kemal, 18 Mart 1915 Çanakkale ruhunu bilir misin? Orada bir Mehmetçiğimizin bir tas çorbayı nasıl bölüştüğünü bilir misin? Ama bu anlamaz. Biz inşallah sizlerle beraber 31 Mart'ta sizlerle beraber bunlara dersini bildireceğiz. Doğalgazda ve elektrikte fiyatları indiriyoruz. Bunları neden konuşmuyorlar. Ülkenin batması için kriz duasına çıkmışlar. Memleket yine yükselişe geçsin gibi dertleri yok. Züccaciye dükkanına girmiş fil gibi ortalığı dağıtacaklar. Milletimiz bunlara geçmiş 14 seçimde olduğu gibi yine fırsat vermeyecek. Ey CHP'ye gönül vermiş kardeşim, Kandil'dekilerle ittifak kuranlara dersini vermeyecek misin? Terör örgütleriyle kol kola giren bu parti artık Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi değildir. CHP'nin içindeki halk ifadesi milletin isminin gasp edilmiş halidir. Kılıçdaroğlu'nun ve ahalisinin partisidir.Biz doğruyu söyleyeceğiz ki milletimiz 31 Mart'ta doğru karar versin. Bizimki Cumhur İttifakı. Biz 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında el ele verdik. Yenikapı ruhu orada birleşti. CHP'ye sen de gel dedik. Cuma akşamına kadar gelemeyeceklerini söylediler. Son anda geldiler. Hayatı boyunca görmediği katılımı gördüler.Aydınlı kardeşlerim. Gelin bu zillet ittifakına dersini hep birlikte verelim. Belediyecilikte yeni bir ufuk açıyoruz. Aydın 31 Mart'ta milli irade, ülkenin ve şehrinin geleceğine sahip çıkmaya hazır mısın? Hizmet siyasetine destek vermeye hazır mısın? Şimdiden 31 Martı' görüyorum. Bu meydanda medeniyetimizin kökleri var. Menderes'in şehri Aydın inşallah 31 Mart'ta AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın yanında duracaktır.Tanzimsatış merkezleri kuracağız. Üreticiden alıp tüketiciye taşıyacağız maliyetine. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman fırıncılar sürekli zam yapıyorlardı. İstanbul'da tane halk ekmek kurduk fiyatları düşürdük ekmek fiyatları da inmeye başladı. Aynısını burada da yaparak yurda yayacağız.MHP'nin kuruluşunun 50. yıldönümü Devletimizin bekasına sahip çıkan MHP'li kardeşlerimizi kutluyorum.İstanbul Kartal'da çöken bina ruhsatsız, iskanı yok. 3 kat diye başladılar. 8 kat yaptılar. Yan taraf 10 kat. Hepsinin yıkılma tehlikesi var. 17 vatandaşım hayatını kaybetti. Birkaç kişi daha enkazın altında var. Eğer kentsel dönüşüm değişim olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Artık bizim sabrımız taştı. AK Partili belediyeler başta olmak üzere yoğun bir çalışmaya gireceğiz. Şu enkaz kaldırıldıktan sonra İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız bir araya gelecek. Bunlar kararlı adımlar olacak.