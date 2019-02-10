İnşallah bu seçimde CHP’li belediyeden kurtuluruz’

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanErdoğan'ın miting düzenlediği Aydın'daki Atatürk Kent Meydanı'ndaki coşkulu kalabalık "Beka için milli karar, cumhur için istikrar", "Sen yürüyeceksin Aydın yürüyecek arkadan" yazılı pankartlar açtı. Vatandaşlar, SABAH'a konuştu:İlk defa oy kullanacağım. Aslen Erzurumluyum. AK Parti'ye gönül verdim. İnşallah AK Parti bu seçimden de Türkiye'de en çok oy alan parti olacaktır. Erdoğan sayesinde ülkemiz kalkındı.Başkan Erdoğan'ı destekliyoruz. Allah CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden kurtarsın. Dualarımızla inşallah bu seçimlerde AK Parti bayrağını Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde dalgalandıracağız.Mitinge 7 aylık yeğenim Haktan Veli Kahraman ve ablam ile birlikte geldik. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan memnun değiliz. İnşallah bu seçim Aydın, AK parti belediyeciliği ile tanışır. Haktan Veli miting alanındaki en minik AK Partili.Reis için özel bayrak yaptırdım. Mitinge bayrağımla ve oğlum Enes'le geldim. Enes'e de Erdoğan sevgisini aşılıyorum. Özlem Çerçioğlu'ndan memnun değiliz. İnşallah yerel seçimlerde AK Parti o larak Aydın'ı alırız. AK Parti'nin kazanması için elimden geleni yapıyorum. AK Parti sayesinde ülkemiz çağ atladı. İktidarda olduğu sürece daha da iyi yerlere gelecek.