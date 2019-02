BUGÜN NELER OLDU

Yerelseçim çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün de önce Kadıköy-Taksim dolmuş durağını ziyaret etti. Dolmuş esnafıyla sohbet eden Yıldırım daha sonra Kadıköy-Taksim dolmuşunun direksiyonuna geçti ve dolmuşu bir süre kullandı. Ardından Kadıköy Çarşı'da esnafla ve vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, Kadıköy Esnaf Derneği'ni de ziyaret etti. Yıldırım daha sonra İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği istişare toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada dünyanın gelişmiş ülkelerine en yakın şehrin İstanbul olduğunu dile getiren Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:"81 vilayetimizin her rengi İstanbul'da var, tam bir Türkiye mozaiği, hayat kesintisiz devam ediyor. Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyorsa, 49 lirasını İstanbul veriyor. İstanbul hapşırırsa Türkiye nezle olur, o kadar önemli. İstanbul'u yeni dönemde esnafıyla, sanatkarıyla, işçisiyle, genci yaşlısıyla, bir olacağız, beraber olacağız, dünyanın kalbi, baş şehri yapacağız. Türkiye'nin her tarafında, ulaşım, iletişim sorununu çözen İstanbul'da çözemez mi? Bu şehre borcum var, şimdi bu borcu ödemeye geliyorum." Yıldırım akşam da Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen "Gümüşhaneliler Bağcılar'da Buluşuyor" programına katıldı. Yıldırım yaptığı konuşmada "Geleceğimizi İstanbul'da arıyoruz. İstanbul Peygamber Efendimizin müjdelediği şehir. Burada her ilimizden, her ilçemizden, her bölgemizden hemşehrilerimiz var. Bu sebeple İstanbul Türkiye'nin özetidir, İstanbul Türkiye'nin kalbidir" dedi.