Kılıçdaroğlu’nun siyasi tükenişine çok az kaldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 50. yıl dönümü nedeniyle Adana'da düzenlenen törene katıldı. Bahçeli, burada yaptığı konuşmasının başında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adının Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirileceğinin müjdesini verdiğini iletti. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanının böyle bir düşünce ve tasarrufu 50. kuruluş yıldönümümüz için müstesna ve muazzez bir armağan olmuştur" dedi. Başkan Erdoğan'ın jestini MHP'liler de ayakta alkışladı. Bahçeli şunları söyledi:Bize saray bekçisi diyen Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. O da biliyor ki, Türkiye'nin bekası için bekçi olmaya hazırız. O da görüyor ki, Türk milletinin varlığı için bekçilikse bize düşeni seve seve yaparız. Allah'tan emperyalizmin piyonu değiliz. Allah muhafaza, terör örgütlerinin taşeronluğuna heves etmiyoruz. 15 Temmuz'a tiyatro diyen alçalmanın muhatabı değiliz.CHP-HDP-İP-ÖDP-PKK-FETÖ ittifakı netleşmiştir. Zilletin taşları iyice yerli yerine oturmuştur. Kılıçdaroğlu'nun siyasi tükenişine çok az kalmıştır. Babasıyla gurur duyan Tunç Soyer'e devrimcilerin de söyleyeceği söz mutlaka vardır ve olmalıdır. Biz vicdan mücadelesi yapıyoruz, masumiyete kast edenlerin milli irade tarafından görülüp tanınmasını istiyoruz. Biz zilletin zehrini yedirmeye kalkışanların rahatlarını bozuyoruz.Zillet ittifakı, aziz ülküdaşlarımı 12 Eylül'den sonra kurulan zulüm mahkemelerinde inim inim inleten bir işkencecinin oğlunu İzmir'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdi. İP'in başkanı buna destek verdi. "Babadan oğula suç geçmez" diyerek telaşını gizlemeye heves etti. Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'in hayatı boyunca yediği önünde, yemediği ardındaydı. 12 Eylül'de çarmığa gerilen, gözleri bağlanan, askıda günlerce işkence gören ülküdaşlarımın çocukları yıllarca devlet hizmetine bile alınmadı. Haksız ve hayasız şekilde sabıka kayıtları yıllarca sakıncalı gösterildi. Ne işe girebildiler, ne de iş kurabildiler. Hani babadan oğula suç geçmiyordu?Türkiye içte ve dışta büyük bir tehdidin kapanında. Milli bekamız bıçak sırtında, milli güvenliğimiz diken üstünde. Ya beka ya da bela diyeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu Kuvayi İnzibatiye'nin yolundan gitsin gidebildiği kadar. Anzavur'un, Ali Kemal'in, Sait Molla'nın, tüm mandacıların izinden yürüsün.50'inci yıl münasebetiyle diyorum ki; aramızdan bir vesileyle kopup giden, gözü üç hilalde kalan, samimi pişmanlık yaşayan, yuvasının özlemini çeken, "Ülkücü ülkücünün kurdu değil yurdudur" diyen her kardeşimle, her dava arkadaşımla helalleşmeye hazırım. Onlara sadece kapımızı değil, gönlümüzü de açıyorum.BaşkanRecep Tayyip Erdoğan MHP'nin 50. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında,"Milli kimliği ve duruşu ile ülkemizin ve demokrasimizin gelişiminde önemli bir yeri olan MHP'nin 50. kuruluş yılını tebrikediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan mesajında ayrıca kurucu başkan Alparslan Türkeş'i anarak Genel Başkan Bahçeli ve Cumhur İttifakı içerisindeki MHP'lilere selamlarını iletti.MuratHüdavendigar'ın Kosova'da, Yıldırım Bayezid'in Niğbolu'da, İkinci Murat'ın Varna'da, Fatih'in İstanbul'da, Kanuni'nin Mohaç'ta, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Preveze'de, Mustafa Kemal'in Sakarya ve Dumlupınar'daki zaferlerinin hıncını almak için her fırsatı kolluyorlar. 1915 olaylarının intikamını almak için her imkanı kullanmıyorlar mı? Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, sözde soykırımı anma günü ilanlarıyla haksız, ahlaksız ve alçak şekilde suçlamıyorlar mı? Çileyi çeken biziz, bekayı dert eden biziz.