Sahiller rahatsız tepkiler çığ gibi

BUGÜN NELER OLDU

31Mart'ta yapılacak yerel seçim için belediye başkan adaylarını uzun süren tartışmalar sonucu açıklayan CHP'de sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday belirleme sürecindeki 'tek adam' tavrına kızan CHP'liler sokağa döküldü. Adaylara tepki olarak bin 500'ün üzerinde yönetici üye istifa etti. Partinin oy deposu olarak görülen İzmir, Hatay, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kırklareli ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde aday gösterilmeyen belediye başkanları DSP ve DP'den aday oldu. Partinin kalesi olarak görünen Muğla'ya Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Antalya büyükşehire CHP'den meclis üyesi olan Reşat Oktay aday olurken, Muratpaşa'ya CHP eski Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, Marmaris'te üç dönemdir CHP Belediye Başkanlığı yapan Ali Acar, Şişli'ye aday gösterilmeyen Mustafa Sarıgül bu isimlerden bazıları. CHP'den istifa edenlerin ve aday gösterilmeyenlerin DSP'ye katılmasını SABAH'a değerlendiren DSP lideri Önder Aksakal, "Sosyal demokratlar artık CHP'de bir ümit görmüyor. Bu arkadaşlarımızın iktidar olması için 100 sene beklemesi mi gerekiyor. Sabırlar tükendi artık. Yeni bir arayış içerisindeler" dedi.