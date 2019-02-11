CHP şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor

CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile giriştiği kirli ittifaka tepki dinmiyor. CHP'nin bütün milli değerleri bir kenara koyarak yaptığı ittifaka en haklı tepki ise, vatan uğruna evlatlarını şehit veren ailelerden geldi. Adıyaman'ın Sulvarlı Mahallesi'nde doğup büyüyen iki arkadaş olan ve PKK tarafından şehit edilen Selçuk Dost (28) ve Enes Sarıaslan'ın (25) aileleri de bu ittifaka tepki gösterdi. Enes Sarıaslan'ın şehit oluşunun 1'inci yıldönümü nedeniyle önceki gün mevlit okutuldu. Kahramanın mevlidinde bir araya gelen şehit babaları İmam Sarıaslan ve Mehmet Dost SABAH'a konuştu. CHP'nin HDP ile ittifakına adeta ateş püsküren iki babadan İmam Sarıaslan, "Bizim evlatlarımız din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan, bu vatanı, milleti ve bayrağı korumak için görev yaparken bu şehit oldular. Çocuklarımız sadece bizim değil, bütün ülkenin şehididir. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız ilk günden bugüne sürekli bizleri arayıp soruyorlar ve sahip çıkıyorlar. Ama bakıyorsun sözüm ona bu ülke için siyaset yapan CHP, ülkesini, vatanını, milletini ve şehidini bir kenara itip, koltuk uğruna, terör örgütünün arka bahçesi olan HDP ile işbirliği yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti bunların umurunda değil. Koltuk gelsin ne giderse gitsin. Onlar şehit nedir, şehitlik mertebesi nedir, bilmezler. Çünkü onların tek hedefi koltuk. Bırakın ülkeyi çocuklarını bile düşünmezler. Düne kadar sivil halkı canlı kalkan olarak kullanan, evlatlarımıza kurşun sıkan, 15 Temmuz gecesi vatana ihanet edenlerle bir araya gelebiliyorlarsa, Allah muhafaza ülke bunların eline geçse, koltuk uğruna vatanı bile satarlar" dedi. Mehmet Dost ise, "CHP ve HDP, yürekleri yetiyorsa çıksın 'PKK terör örgütüdür, onları kınıyoruz, şehit ailelerimizin yanındayız, bizim derdimiz vatan, bayrak desin. Ama CHP'nin derdi bunların hiç biri değil. CHP şehitleri, vatanı umursamadan HDP ile ittifak kurdu. İstediği kadar ittifak yapsın. Biz partiyiz diyen terör grubuyla kucaklaşsın. Kurduğu kirli ittifakta boğulacak. CHP'nin yolu yol değil. Yolunu şaşıranlara da bu millet sandıkta dersini verir ve bu vatanı onlara teslim etmez" diye konuştu.

İYİ PARTİLİLER VE CHP'LİLER EYLEMDE



'DÜĞÜNE GİDİYORUZ'

Şehit Uzman Çavuş Selçuk Dost, 24 Şubat 2016'da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lılara yönelik hendek operasyonları sırasında şehit düştü. Şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ı ise tüm Türkiye, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hatay'dan Suriye'ye geçerken kameralara söylediği "Düğüne gidiyoruz" sözleriyle tanıdı. Sarıaslan da, 10 Şubat 2018'de, 11 arkadaşıyla birlikte şehit oldu.

VİCDANINIZ HİÇ Mİ SIZLAMADI?

TSK'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen Burak Tatar'ın (23) babası Yahya Tatar, CHPHDP ittifakına tepki gösterdi. UMKE görevlisi olarak arkadaşının adını sildirip kendi adını yazarak operasyona katılan oğlunu toprağa veren Tatar, "Oğlumu şehit eden teröristlerin siyasi kanadı HDP ile Atatürk'ün kurduğu parti CHP el sıkışıyor. Atatürk'ün ordusundaki Mehmetçiğe kurşun sıkan örgütün siyasi partisiyle kol kola omuz omuza yürüyor. Bu ittifak kanımıza dokunuyor. Burak'ımın kemiklerini sızlatıyor. Hiçbir makam, vatan aşkından önemli değildir. Bu ittifak kurulurken hiç mi vicdanları sızlamadı?" dedi