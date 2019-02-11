BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Sinan Erdem Salonu'nda düzenlenen Sandık Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan salon dışındaki çadırda ve salonda partililere iki ayrı konuşma yaptı. İşte Erdoğan'ın sözleri;Hanım kardeşlerim. 200-250'şer gramlık çay poşetleri var. Teşkilatımız teslim edecek, siz de bunlarla evlere gireceksiniz. Evlerde keyifli saatler olurken, siz unutulmayacaksınız, biz unutulmayacağız.Sandıklardan en ufak bir su sızmasına, kaçağa yol vermeyeceğiz. Ortalama bir sandıkta 300-350 seçmen var. Bunları paylaşacağız. İstanbul'u 1 Nisan'dan itibaren daha da geliştirerek bu yola devam edeceğiz.Hatırlıyorsunuz önümüzü çok kesmek istediler, geziciler türedi, sanatçılar türedi. Artık Taksim'de meydan tamamen yürüyüş alanı haline gelecek. Sultanahmet Meydanı da trafikten arındırılacak. Bunların çevreyle işi yok. CHP'yi 3Ç ile tarif edeceksiniz. CHP; çöp, çamur ve çukurdur. Bugün övündüğümüz Bağcılar, Güngören varsa bu AK Parti belediyeciliğidir.Ne diyorlar, patates, domates, sivri biber. Bunların hepsi yutturmaca. Bir çete de öyle türedi. Bakanlıklarımız ve hükümetimiz el ele verdik, şimdi satış mağazalarıyla tanzim satışlarla illere giriyoruz. Yarından itibaren bütün buralar kuruluyor. Buralarda maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız. Ticaret Bakanlığı'ndan müfettişler hale gitmişler, bu müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Kovana çomak sokulduğu için. Kendini devletten güçlü zanneden varsa, devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaralarda işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini bitiririz. El ele vereceğiz, bu sömürüyü bitireceğiz.CHP geleneğinde sandıkta hile adeta bir tarz siyasettir. Sandıkta adaleti tesis etmeden diğer işlerimizde aynı başarıyı gösteremeyiz. Seçim günü sabahın erken saatinde, kimse gelmeden AK Parti üyeleri oraya gelecek. Hedefimiz partimizi destekleyen seçmenlerin sandığa gelmesini sağlamak.Biz Cumhur'la zillete karşı yürürken, bunlar bize karşı ittifak yapıyor ve direniyorlar. Ne yaparsanız yapın 31 Mart'ta bu zillet ittifakına en güzel cevabı vereceğiz.