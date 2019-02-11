Mehmet Özhaseki: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli ortak miting yapacak

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. CHP'nin seçim bildirgesini yorumlayan Özhaseki, "Son 25 yılım belediyecilikle geçti. Dünyanın neresinde şehircilikle ilgili bir gelişme varsa takip ediyorum. 2 şey ilgimi çekti CHP'nin seçim bildirgesinde...

BİZİM 10 YIL ÖNCEKİ MANİFESTOMUZDA YAZDIĞIMIZ HUSUSLARI ALIP...

Bizim 10 yıl önceki manifestomuzda yazdığımız hususları alıp, kelimeleri değiştirip kullanmışlar gibi gözüküyor. Ütopik ve süslü sözler var. Birz daha somut ve ayakları yere basan sözler olması lazım. Biz Ankara'da bir anket yaptık. Her yazdığımız, ayakları yere basan ve milletin beklediği şeylerdi. Ancak bu tarafa geldiğimiz zaman istihdam yazarsanız 'hangi istihdamı arttırdınız' diye adama sorarlar. Örneğin; Erciyes'te bir dağ var ancak büyükşehire bağlanınca orayı kayak merkezi yaptık. Oradan ekmek yiyen insanlar var." açıklamasında bulundu.

'ÇOCUK KÖYÜ İNŞA EDECEĞİZ'

Ankara için planladığı projelerinden bahseden Özhaseki, "Elbette projelerimiz var. Bizim çocukluğumuz sokaklarda geçti. Şimdi kimse güvenip çocuğunu sokağa bırakamıyor. Asosyal çocuklar var. Biz bunu inceledik. Kanada'da çocuk köyü var. Biz de bir çocuk köyü inşa edeceğiz. Etkinlikler olacak. Bazı meslekleri birebir yapmayı öğrenecek. 100'e yakın etkinliğin olduğu bir yer olacak" ifadelerine yer verdi.

'BARINAKLAR HAPİSHANE OLMAMALI'

Sokak hayvanları ile ilgili mevcut sorunlar hakkında da açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Ankara'da ciddi problemlerden biri bu. Başıboz gezen hayvanları barınağa getirip sağlık kontrolünden geçerek kısırlaştıracaksınız. Barınaklar hapishane olmamalı. Orada doğal ortamlarında bulunmalılar. Bu ortamda insanlar hayvanları sahiplenebilecekler." dedi.

Özhaseki açıklamalarına şöyle devam etti:

ANKETLERDE SON DURUM 2-3 ay önce yapılan anketlerde kararsız oranı daha fazlaydı yüzde 30'lardaydı. Şimdi daha az adaylar belli oldukça azaldı. 30 kişilik bir ekiple 3 ay kadar çalıştık. Daha çok sosyal projeler yazdık. AK Parti ve MHP'nin ortak adayıyım, AK Parti ve MHP'nin çok üzerinde bir oy alacağımı düşünüyorum. Bizim avantajımız şu, adaylarımızı belirledik saha ya çıktık. Cumhurbaşkanımız da sahaya çıkacak seçmene belediyecilği neler yaptığımızı tabi ki anlatacak. Rakiplerimizin işi zor. Kavgalar, gürültüler, istifalar... Onlar sahaya çıkarken biraz zorlanacaklar. Biz kendi aramızda anlayış içerisinde adaylarımızı belirledik. Sahaya çıkacağız

'ORTAK MİTİNG YAPACAKLAR'

Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki ortak miting yapacak. Ankara'da ortak miting olacak.