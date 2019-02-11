Vatan-millet düşmanlarına ideolojik bağnazlara Jakoben zihniyete karşı dev bir zafer anıtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Taksim'de Türkiye'nin en büyük operasını da bünyesinde barındıracak Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmanın satırbaşları;







Bugün ülkemizin sanat ve kültür hayatında çığır açacak, gerçekten önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz. 5 ayrı bloktan oluşuyor. Bina içerisinde 2 bin 73 kişilik dünya standartlarının üzerinde bir opera salonu, 828 kişilik bir tiyatro salonu ve bunlara ait sahne, kulis odaları yer alıyor. Ayrıca projede çalışma odaları, kayıt sütüdyoları ve prova salonları, sanat galerileri, millet kıraathaneleri de yer alıyor. Hem mimari, hem estetik hem de kullanım bakımından göz dolduran bu eserin ülkemizin sanat faaliyetlerini daha da zenginleştireceğine inanıyorum.







Biliyorsunuz bu projeyi bu aşamaya getirene kadar çok mücadeleler verdik. Eski binayı kendi marjinal çevrelerinin ideolojilerine alet eden çevreler, bütün enerjilerini projelerimizi engellemek için harcadılar. Akla mantığa sığmayan iftiralar ve iddialarla, bunlar yeterli olmayınca sokakları yakıp yıkarak engellemeye çalıştılar. AKM'yi yıkıp cami yapacağımızı, AVM yapacağımızı söylediler. Kültür sanat için değil ideolojik bağnazlıkla hareket ettiler. Bu sözde sanat severlerin Gezi olayları sırasında neler yaptıklarını, milletimizi hemen yanıbaşımıza nasıl aşağıladıklarını, terör örgütlerinin paçavralarıyla buradaki eski binayı nasıl kirlettiklerini hepimiz çok iyi biliyor hatırlıyoruz. Güya AKM hassasiyeti ile hareket edenler Gezi'de AKM'yi demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını mülkünü yağmalamanın, sokakları yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler. Günlerce sokakları yakıp yıkarken sokaklara "Zulüm 1453'te başladı" yazarlarken bunlara boyun eğmedik. Fikren ve zihnen bu topraklarla tüm bağını koparmış sokak bağnazlarına rağmen ülkemize ve sanatımıza dev bir eser kazandırmak için yolumuza devam ettik. Sanat ve sanatçı istismarını siyasetlerinin aracı görenler, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatını körleştiremeyecek.







KIŞLAYA EN BÜYÜK KÜTÜPHANE

Bugün sabrın ürününü topluyoruz. İstanbul kendini bu projede bulacaktır. Az önce animasyonda izlediniz. Bitince daha başka olacak. Temelini atacağımız bina sadece bir kültür merkezi değildir. Bu aynı zamanda son 5 yıldır milli iradeye kasteden vatan millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacaktır. Yeni AKM tamamlandığında jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır.

Şimdi buradan bir müjde daha veriyorum. Rami Kışlası'nı da İstanbul'un en büyük kütüphanesi yapıyoruz. İnşaallah hedef 6 milyon ciltlik bir kütüphaneyi ülkemize kazandırmak.



KİTAP, DERGİ VE GAZETEDE KDV'SİZ DÖNEM

Bu hafta mecliste görüşülecek bir kanunla kitap ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfıra düşürülmesi uygulaması hem yayıncı, hem satıcıları kapsayacak şekilde genişliyor. Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak. Amacımız daha çok okuyan, düşünen, tefekkür eden bir duruma gelmek. Artık hiç kimse, hiçbir kesim kültür ve sanatta ülkemizi vasata mahkum edemeyecek.



ORHAN GENCEBAY: DÜNYA ÇAPINDA BİR PROJE

Törene katılan sanatçılar, Atatürk Kültür Merkezi projesini değerlendirdi.

Orhan Gencebay: Atatürk'ümüze, ülkemize layık, dünya çapında bir projenin temeli atıldı. Son derece güzel bir gün, çok sevinçliyiz.

Zafer Algöz: Çok mutlu oldum. Avrupa'nın da önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri olacak.

Volkan Severcan: Gurur duyuyoruz ve bundan dolayı çok mutluyuz.



'YENİDEN BULUŞMA NOKTASI OLACAK'

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Binali Yıldırım törende yaptığı konuşmada "Bu şehir hepimizin. Atatürk Kültür Merkezi, yeniden gençlerin buluşma noktası olacak. Burada çok daha fazla zaman geçirme fırsatı bulacaklar. Sanatçılarımız, sanatseverlere yeniden 'merhaba' diyecekler, kucaklaşacaklar" dedi.



20 AYDA BİTİRME SÖZÜNÜ ALDI

Başkan Erdoğan ihaleyi alan firma yetkililerinden AKM'nin planlandığı gibi 24 ayda değil 20 ayda tamamlanması sözü aldı. İhale bedelini de pazarlıkla 860 milyon liradan 850 milyon liraya indiren Erdoğan, Binali Yıldırım, sanatçılar ve yetkililer birlikte butona basarak temeli attı.