Başkan Erdoğan'dan Çorum'da önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Tüm Çorumlu kardeşlerimi selamlıyorum. Çorum'un tüm ilçelerini selamlıyorum. Çorum'un yiğit evladı, değerli dava arkadaşım Erol Olçok'a ve Abdullah Tayyip'e Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Dün Çekmeköy'de bildiğiniz bir helikopterimizin düşmesi sonucunda 4 askerimiz şehit oldu. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum.

Çorumlu kardeşlerim bizi nasıl görüyorsa, biz de Çorum'un vefalı insanlarını özlüyoruz. Çünkü biz bütün motivasyonumuzu sizlerden alıyoruz. Biz cesaretimizi bu meydanı dolduran on binlerden alıyoruz, sizin hayır dualarınızdan alıyoruz. Milletle beraber olmaktan başka mutluluk tanımadık.

24 Haziran seçimlerinde şahsımı %64,6 gibi Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oranla desteklediğiniz için hepimize şükranlarımı sunuyorum. Çorum bir kez daha milli iradenin şehri olduğunu göstermiştir. Şimdi önümüzde 31 Mart seçimleri bulunuyor.

"Bu seçimlerden de AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz"

BU SEÇİMLERDEN DE AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI OLARAK TARİHİ BİR ZAFERLE ÇIKMAK İSTİYORUZ

Türkiye 31 Mart günü çok önemli bir seçim gerçekleştirecek. Ülkemizin bekası için bu seçimlerden de AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz. Şimdi bu meydanı hınca hınç dolduran kardeşlerime soruyorum. Çorum, milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Çorum, demokrasiye sahip çıkıyor muyuz?

BİZİM SİYASİ GELENEĞİMİZDE DAYANIŞMA VARDIR, ADALET VARDIR

Çorum şahsımı çok iyi tanır. 40 senedir gece gündüz demeden Türkiye'yi ihya etmek için koşturuyoruz. Siyasi hayatım boyunca şehirlerimize yolu düşenlerden olmadık. CHP'nin başındaki zat gibi Çorum'u ve Çorumlu kardeşlerimizi ufukta seçim sandığını görünce hatırlayanlardan olmadık. Bizim nazarımızda 81 ilin 82 milyonun tamamı aynı hürmete layıktır. Zira biz AK Partiyiz. Zira biz yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Bizim siyasi geleneğimizde dayanışma vardır, adalet vardır.

"Kardeşlerim biz CHP'nin başındaki zat gibi..."

KARDEŞLERİM BİZ CHP'NİN BAŞINDAKİ ZAT GİBİ...

Kardeşlerim biz CHP'nin başındaki zat gibi yalanla peynir gibisi yürütmeye çalışmıyoruz. 17 yıldır Çorum kalkınsın diye gayret gösteriyoruz. 17 senedir Türkiye'nin geldiği yer ortadadır. Elbette bizim de eksikliğimiz vardır. Ama gayretimizie ve samimiyetimize sizler şahit oldunuz. Kardeşlerim seçim dönemleri karnelerin önümüze konulduğu dönemlerdir. Bizler muhalefet gibi laf değil eser üretiyoruz eser. Bugüne kadar Çorum'a 15,5 katrilyon liralık yatırım yaptık. Bizden önce gelenlerin böyle bir yatırımı oldu mu? 81 ilin 81'inde üniversitemiz var. 20 bin seyirci kapasiteli Çorum stadyumunun inşası devam ediyor. İnşallah bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz.

Bay Kemal'in ömrü yalanla geçmiş. Sağda solda konuşuyor, yine yalan. Kılıçdaroğlu'nun tazminatları için CHP içerisinde komisyon oluşturmuşlar. 13'ü hastaneden oluşan 18 sağlık tesisi inşa edilerek Çorum'da sağlık hizmetini üst seviyeye taşıdık.

ÇORUM'UN BU HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEYE KARARLIYIZ 2002 yılına kadar Çorum'da 59 kilometre bölünmüş yol vardı, biz buna 267 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Çorum-Laçin-Osmancık yolunu tünelleriyle birlikte önümüzdeki yılın sonuna doğru bitiriyoruz. Çorum'un hızlı tren için gün saydığını çok iyi biliyorum. Ben de bu meseleyi bizzat takip ediyorum. Çorum'un bu hayalini gerçeğe dönüştürmeye kararlıyız. Çorum şehir merkezi ve Alaca ilçemizin içme suyu sorununu çözdük.

VENEZUELA ALTINI ÇORUM'DA İŞLENECEK

Çorum 2002 yılında yalnız 26 milyon dolarlık ihracat yaparken, bu rakam 2018'de 742 milyon dolara ulaştı. Altın işleme ve işçiliği konusunda Çorum, her geçen gün kendinden daha fazla söz ettiriyor. Altın ticaretinde Çorum'u farklı bir noktaya taşıyacağız. Venezuela altının Çorum'da işleyecek.

Kenevir üretmini yeniden yaygılanlaştırmak için yeni bir karar aldık. Artık naylon poşet kullanmayacağız. Kenevirden bez torba üretilecek. Kenevir tarımı için aralarında Çorum'un da bulunduğu 20 ilimizi pilot bölge olarak belirledik.

31 Mart seçimleri ülkemizin beka seçimi olacaktır.

"Venezuela altınını Çorum'da işleyecek"