CHP'den istifa eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadan kimdir?

Mehmet Kocadon, bugün CHP'den istifa eden ikinci isim oldu. Kırklareli belediye başkanı Siyam Kesimoğlu da CHP'den aday gösterilmeyince istifa etmişti. Mehmet Kocadon yeniden aday olacak mı? Mehmet Kocadon istifasından sonra şu açıklamalarda bulundu: "Herkese hayırlı olsun. Daha önümüzdeki günlerde bununla ilgili güzel bir basın açıklaması yapacağım. Sıkıntı yok,, haydi bakalım. Ayın 19'da görüşeceğiz sizinle.".

CHP'DEN İSTİFA EDEN BODRUM BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KOCADON KİMDİR?

Mehmet Kocadon, 1963 yılında Bodrum'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Bodrum'da tamamladı. 1992-1999 yılları arasında Bodrum Ticaret Odası Meclis Üyeliği, 1993-1999 yılları arasında Demokrat Parti'de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

1999 yılı yerel seçimlerinde, yeni kurulan Ortakent-Yahşi Belediyesi'ne başkan adayı oldu. Aldığı % 57oranındaki oyla kazandığı Ortakent-Yahşi Belediye Başkanlığı görevine başladı.

2004 yerel seçimlerinde yeniden Ortakent-Yahşi Belediyesi'de başkanlık görevine aday oldu ve % 75 oy alarak 2. kez başkanlık görevini üstlendi. Toplamda 10 yıl olmak üzere 2 dönem üst üste görevini başarıyla sürdüren Kocadon, 2009 yılı yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den Bodrum Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu.

Bodrum Belediye Başkanlığı görevine gelen Kocadon, 6 Nisan 2009 tarihinde görevi resmen teslim aldı. 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde % 50.8 oy alarak büyükşehir yasası kapsamında Bodrum Yarımadasındaki tüm belde belediyelerinin kapanmasının ardından, Bodrum Yarımadasının Belediye Başkanı seçildi.

Mehmet Kocadon, halen sürdürdüğü Bodrum Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra, Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı Başkanlığı görevine de devam etmektedir.

Mehmet Kocadon, 12 Şubat 2019 itibariyle CHP'den istifa etti.