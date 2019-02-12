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Tek tip ile ilgili gelişmesi! Başkan Erdoğan'a sunuldu: geliyor mu?

Flaş gelişme! hakkında haberi geldi... Binlerce vatandaş ile konusundaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında yeni askerlik sistemiyle ilgili detayların tamamlandığını ve çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu ifade edildi. Yeni sisteme göre bedelli askerlik devamlı hale gelecek ve yararlanmak isteyenler 1 ay zorunlu askerlik yapacak; lise mezunları için de askerlik süresi 9-12 ay arası olacak! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.2.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 08:16
Tek tip yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmesi! Başkan Erdoğan'a sunuldu: Bedelli askerlik geliyor mu?

Yeni askerlik sistemiyle ilgili yapılan açıklamasına göre; çalışmanın ilk taslağının Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğu ifade edildi. Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın özel haberinde belirttiği yeni askerlik sisteminin ayrıntıları, için vatandaşların kafasına takılanlar ve konusundaki son durum burada! Söz konusu askerlik sistemi paketinin toplumun geniş bölümü tarafından kabul göreceği de ifade edildi. İşte söz konusu askerlik sistemi paketinin ayrıntıları...

Mevcut sistemde ihtiyaç duyulduğunda bedelli askerlik uygulaması yapılıyor. Bunun için de her seferinde yasa çıkarmak gerekiyor. Yeni dönemde bedelli askerlik sistemin parçası olacak ve sürekli uygulanacak. Belirlenen ücreti ödeyen herkes yararlanabilecek.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDEN SON DAKİKA HABERİ

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Tek tip yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmesi! Başkan Erdoğan'a sunuldu: Bedelli askerlik geliyor mu?
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