Tek tip yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmesi! Başkan Erdoğan'a sunuldu: Bedelli askerlik geliyor mu?

Yeni askerlik sistemiyle ilgili yapılan son dakika açıklamasına göre; çalışmanın ilk taslağının Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduğu ifade edildi. Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın özel haberinde belirttiği yeni askerlik sisteminin ayrıntıları, tek tip askerlik için vatandaşların kafasına takılanlar ve bedelli askerlik konusundaki son durum burada! Söz konusu askerlik sistemi paketinin toplumun geniş bölümü tarafından kabul göreceği de ifade edildi. İşte söz konusu askerlik sistemi paketinin ayrıntıları...

Mevcut sistemde ihtiyaç duyulduğunda bedelli askerlik uygulaması yapılıyor. Bunun için de her seferinde yasa çıkarmak gerekiyor. Yeni dönemde bedelli askerlik sistemin parçası olacak ve sürekli uygulanacak. Belirlenen ücreti ödeyen herkes yararlanabilecek.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDEN SON DAKİKA HABERİ