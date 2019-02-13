Atatürk’ün partisini teröriste değnek yaptılar

BUGÜN NELER OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareleri Seçimleri öncesi, resmen duyurmasa da terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile bazı şehirlerde ortak adaylar çıkarmasına en büyük tepki şehit ve gazi ailelerinden geldi. Güneydoğu'da terörle mücadelede gazi olduktan sonra, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Özel Harekât polisi Niyazi Ergüven'in (26), ailesi de CHP'nin kurduğu kirli ittifaka tepki gösterenlerden. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan şehit polisin annesi Saadet Ergüven, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin şimdi bölücülerle işbirliği halinde olmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade ederek, "Şehitlerimiz olmasaydı bayrağımız indirilecek, ezanlarımız susturulacaktı. CHP şimdi dağdaki PKK'nın meclisteki sözcülüğünü yapan HDP'lilerle ittifak yapıyor. Atatürk'ün partisini, teröristlerin koltuk değneği yaptılar. CHP hiçbir zaman ne vatanı ne de milleti düşündü. Onların derdi vatan, bayrak değil, onlar koltuk derdinde. Terör örgütünün meclisteki sözcüleri ne zaman zora düşse CHP sahiplendi. Milletimiz devletimiz için bir olacak. Bu hainlere bundan önce olduğu gibi fırsat vermeyecek" sözleriyle tepkisini dile getirdi.Baba İsmet Ergüven ise "Bu millet kendi askerini, polisini şehit eden PKK'lıların sözcülüğünü yapan HDP ile iş birliği yapanlara kucak açan CHP'ye sandıkta gereken dersi verecek" ifadelerine yer verdi.