CHP, PKK ile ittifaka girmiştir

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İzmır'de adliyeye yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, CHP'nin HDP ile ittifakına tepki göstererek, "HDP ile ittifak demek, PKK ile ittifak yapmak demektir" dedi. İzmir Adliyesi önünde 3 yıl önce saldırı yapmak isteyen PKK'lı teröristleri engellediği sırada çıkan çatışmada şehit düşen Elazığlı kahraman şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, HDP'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğunu belirterek, "HDP demek PKK demektir. HDP ile ittifak yapan PKK ile ittifak yapmış olur. Terör örgütü PKK ile işbirliği yapan partiler seçimlerde hezimete uğrayacak. Bu ittifak biz şehit ailelerini derinden yaraladı. CHP yanlış yolda ilerliyor. PKK'dan umut bekleyenler sandıkta hezimete uğrayacaktır. CHP-HDP-SP-İyi Parti'nin oyununu başta şehit aileleri olmak üzere milletimiz 31 Mart yerel seçimlerde sandıkta bozacıktır. Bu dörtlü ittifaka gereken cevap verilecektir" ifadelerini kullandı.