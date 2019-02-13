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’de ikinci dalga 19 Şubat’ta

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019
CHP’de ikinci dalga 19 Şubat’ta
Küskünlerin sokağa döküldüğü, 2 bin 500 yönetici ve üyenin istifa ettiği CHP'de ikinci istifa dalgası geliyor. Parti yönetimi, il başkanlarına "Meclis üyelikleri listelerinizi 18 Şubat'a kadar genel merkeze iletin" talimatı gönderdi. İstanbul'da Sancaktepe ve Maltepe'de, Aydın'da, Muğla'da ve Edirne'de sorunlar büyüyor. Beşiktaş'ta Çarşı grubunun da desteklediği Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu DSP'den aday olmak için çalışmalara başlarken, İzmir'de Seferihisar Belediye Başkan Adayı Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi. Selçuk ilçe örgütü istifa etti. Daha önce de Aydın Efeler, Edirne Keşan, Muğla Marmaris, Aydın Söke, Mardin Nusaybin ve Dargeçit, İstanbul Sancaktepe ve Maltepe'de istifalar yaşanmıştı.
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CHP’de ikinci dalga 19 Şubat’ta
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