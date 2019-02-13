Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Dev FETÖ operasyonu 76 ilde 729 gözaltı

Dev operasyonu 76 ilde 729 gözaltı

Emniyet kadrolarına sızmaya çalışan , 2010’da polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını çalarak örgüt üyesi adaylara dağıttı. FETÖ soruşturması kapsamında gizli tanıkların ifadeleri ve elde edilen deliller ışığında Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Şube Daire Başkanlığı 76 ilde eş zamanlı yürütülen operasyon için düğmeye bastı

YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL ERKAM ÇOBAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2019
Dev FETÖ operasyonu 76 ilde 729 gözaltı

2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 76 ilde 1112 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2010'da yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine, soruların verildiği illerde eş zamanlı operasyon planlandı. Bu kapsamda tüm illerdeki polislere operasyon öncesi Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Şube Daire Başkanlığı tarafından bilgi ve eğitim verildi. Sınav sorularını aldığı tespit edilen 1112 şüphelinin bilgileri ve deliller, operasyon öncesi 75 ile gönderildi. Operasyonda, şu ana kadar 729 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 500'ünün ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yürütülen operasyonun devam ettiği, adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 1112 kişiden 143'ünün başka FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunduğu, 130'unun ise görevde olduğu öğrenildi. şüphelilerin isimlerinin, 2010'daki sınava ilişkin bilirkişi raporuyla belirlendiği, sınavın iptal edilen 13 sorusuna da doğru yanıt verdiği, yüzde 75'inin sınavı kazandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden 333'ü hakkında daha önceden açılan herhangi bir soruşturma olmadığı öğrenildi.

İSİMLER SD KARTTA
Şüphelilerden 891'inin gizli tanık "Garson"dan ele geçen SD kartta örgütün "kırmızı kod" ile mahrem yapıda sınıflandırdığı kişiler olduğu öğrenildi.

FETÖ elebaşısı Hillary Clinton'a aldatıldığında mektup göndermiş

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dev FETÖ operasyonu 76 ilde 729 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN