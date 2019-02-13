Gıda teröristlerine derslerini verdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kastamonu Kuzeykent Meydanı ve Çorum Abide Meydanı'nda halka hitap etti. Sözlerine İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olan askerlere rahmet dileyerek başlayan Erdoğan özetle şöyle dedi:



TÜRKİYE İÇİN HESAPLAR AYNI:

Türkiye üzerindeki hesaplar dün neyse bugün de aynıdır. Çünkü Türk aynı Türk'tür. Hasımları da aynı hasımlardır. İşte bunun için biz her fırsatta rabiamızı haykırıyoruz. Ne diyoruz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunlardan en küçük bir taviz verdiğinizde bizi yerle yeksan etmek için ellerini ovuşturanların bayram edeceğini biliyoruz. Türkiye güçlü olmaya, güçlü kalmaya ve sürekli ileriye gitmeye mecburdur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletimizi ayağa kaldırdığımız için bize düşman oldular"

ASLA PİŞMAN DEĞİLİZ:

AK Parti, Türkiye'nin alıcılarını kendi tarihine, medeniyetine, gücüne ayarladığı için bu kadar saldırı altındadır. Yıllarca ülkemizi siyasetiyle, ekonomisiyle, dış politikasıyla, sosyal ve kültür iklimiyle esir alanlara eyvallah etmeyip kendi hedeflerimize yöneldiğimiz için bize kinlendiler. Bundan pişman mıyız? Asla. Tam tersine maruz kaldığımız bu düşmanlıkları hak ve millet nezdinde berat belgemiz olarak görüyorum. Biliyoruz ki Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye saldıranların hedefi aslında Türkiye'dir.



HER DÖNEM FARKLI BİR SET:

Türkiye'nin önüne her dönem farklı bir set koyarak gelişmemizi engellemeye çalıştılar. Bunun için yeri geldi, tek parti ve daha sonraki kimi dönemlerde olduğu gibi vizyonsuz siyasetçileri, kifayetsiz bürokratları kullandılar. Yeri geldi, sağcı-solcu, laik olan-olmayan, Alevi- Sünni, şu köken, bu köken diyerek milletimiz kendi içinde bölündü, hatta kavgaya tutuşturuldu. Yeri geldi, PKK gibi bölücü, FETÖ gibi istismarcı, DEAŞ gibi ne idüğü belirsiz proje örgütlerle ülkemiz esir alınmak istendi. Ama bırakmayacağız. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, hatta Kandil'de bunları kovaladık, kovalıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gıdada terör estirenlere gereken dersi vereceğiz

MENDERES VE ÖZAL GİBİ:

Ekonomi silahını zaten üzerimizden hiç eksik etmediler. Ne zaman şöyle bir ayağa kalkmaya çalışsak hemen darbeyle, cuntayla, krizle tepemize bindiler. Tıpkı rahmetli Menderes gibi, tıpkı Özal gibi 17 yıllık iktidarımız bunlarla mücadeleyle geçti. Ekonomiyi güçlendirdik. Kur, faiz saldırılarıyla, algı operasyonlarıyla insanımızı bunalttılar. Onlar bizi sıkıştırdıkça biz millet olarak daha kenetlendik, devlet olarak daha güçlendik. Yaptığımız işin günlük siyasete kurban edilemeyecek kadar hayati olduğunun bilincindeyiz.



FİYATLAR DAHA DA İNECEK:

Bugüne kadar hiçbir meselede Türkiye'yi istedikleri gibi eğip bükemediler. Ne küresel güçler ne de onların içerdeki taşeronları bizi kendi ajandalarının bir parçası haline getiremediler. Baktılar kurla, faizle, diplomasiyle, algıyla olmuyor, bu defa ülkemizi soğan, patates, biber, patlıcan, salatalık, sivri biber, bütün bunlar üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Aldığımız tedbirlerle bu hamleyi de boşa çıkardık mı? Şimdi artık çadırlar kuruldu. Adeta tanzim satış yerleri gibi satış yerlerini kurduk, bir anda fiyatlar yarıya indi, daha da inecek. Çünkü diğer ürünleri de satacağız orada.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu'da önemli açıklamalarda bulundu

DERSİNİ VERİYORUZ:

Temizlik ürünlerinden tutunuz, neler varsa marketlerde filan, onların da belli kısmını burada biz satmaya başlayacağız. Çünkü bunlar terör estirdiler. Dolayısıyla gıdada terör estirenlere gereken dersi veriyoruz, vereceğiz. Bakalım bundan sonra sırada ne var? Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz.



ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR:

CHP, IMF ile ilk anlaşmayı yapandır. Bizim şimdi IMF'ye borcumuz yok. Bu can bu tende oldukça biz bunlara esir olmayacağız. CHP'nin üç vasfı vardır. Çöp, çukur, çamur. Senelerce İstanbul'u ve yönettikleri şehirleri çöpe, çukura çamura mahkum eden CHP zihniyetidir. Bunlar iktidara geçerse yapacakları iş Türkiye'yi IMF'ye teslim ederler.

"Bu seçimlerden de AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz"

KEMAL'İ KURTARMA SANDIĞI:

(Kılıçdaroğlu) Şimdi sağda solda yine konuşuyor yine yalan. Bununla ilgili mahkemeleri biliyorsunuz. 1.5 milyon lira bir aldık. 1 milyon lira bir daha aldık. Bir kısmı da yargıda parayı kendisi ödeyemiyormuş onun parasını ödemeleri için CHP'de komisyon oluşturmuşlar. Milletvekilleri maaşlarından oraya ödemek suretiyle Bay Kemal'i kurtarma sandığı kurmuşlar.



31 MART DÖNÜM NOKTASI:

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselttiğimiz gün Allah'ın izniyle her şey çok farklı hale gelecek. 31 Mart, bu kutlu yürüyüşte önemli bir dönüm noktasıdır. Ülkeniz için en doğru kararı vereceğinize inanıyorum.

"Kardeşlerim biz CHP'nin başındaki zat gibi..."

HIZLI TREN İÇİN GÜN SAYIYOR

Çorum'a 15 katrilyonluk yatırım yaptık. Altın ticaretinde de Çorum'u çok farklı bir noktaya taşıyacağız. Kenevir üretimini yeniden yaygınlaştırmak için karar aldık. Kenevirde ana merkezlerden biri yapacağız. Çorum'un hızlı treni için gün saydığını çok iyi biliyorum. Bu hayalini gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız.



BAHARLA BİRLİKTE FERAHLIĞA KAVUŞACAĞIZ

Hedeflerimize ulaşmaya inşallah az kaldı. İnşallah baharla birlikte sadece havalarda değil, yüreklerde de bir ferahlık, bir sıcaklık, bir sevinç iklimine kavuşacağız. Bunun için 31 Mart seçimlerinin istikrar ve güven ortamının devamına hizmet edecek şekilde sonuçlanması çok önemli.

"Venezuela altınını Çorum'da işleyecek"

BİZE BUNUN İÇİN DÜŞMANLAR:

Halka tepeden bakanların aksine milletin iradesinin üzerinde irade tanımayarak demokrasimizi ileriye taşıdık. Gurur, kibir olmayacak dedik. Her alanda attığımız adımlarla ekonomimizi güçlendirdik. Senaryoları boşa çıkartarak, oyunları bozarak, karanlık planları yırtarak geleceğimizi aydınlattık. Bize işte bunun için düşman oldular. Milletimizle birlik olduğumuz, devletimizi ayağa kaldırdığımız için bize düşman oldular. Zalimlere sessiz kalmadığımız, mazluma sahip çıktığımız, adaletsizliklerini yüzlerine haykırdığımız için bize düşman oldular. Türkiye'yi fetret devrinden, şairlerin deyimiyle fasl-ı hazanda çıkarttığımız için bize düşman oldular. Asırlardır bize dayatılan kalıpları yıkıp geçtiğimiz için bize düşman oldular.