Halk bu kirli oyunu gördü

BUGÜN NELER OLDU

Terörıstlerin bayram günü katlettiği AK Parti milletvekili adayı Ahmet Budak'ın ailesi: CHP ve HDP'nin kurduğu kirli ittifakın asıl amacı er ya da geç ortaya çıkacak Şemdinli'de 3 yıl önce bayram ziyareti dönüşü, 12 yaşındaki oğlu Samet'in gözleri önünde PKK'lı teröristlerin saldırısına uğrayan AK Partili siyasetçi Ahmet Budak şehit oldu. Budak ailesi, CHPHDP'nin 31 Mart seçimlerinde kurduğu kirli ittifaka tepki gösterdi. SABAH'a konuşan şehidin ağabeyi Mehmet Budak, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin eli kanlı PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola yürüdüğünü ifade ederek, bu kirli ortaklığın yaralarını deştiğini söyledi. Budak, CHP'nin bölgede tabanı olmadığını belirterek, "Yani tabela partisidir. Amaçları batıda yaşayan Kürt halkını kendi taraflarına çekmektir. Biz yıllarca terörün içinde yaşayanlar olarak onların gerçek yüzünü biliyoruz. Demokrasi, hak, hukuk adını kullanarak bölgede onlar gibi düşünmeyen herkesi zalimce ya yerinden ettiler ya da öldürdüler. Bunun en büyük örneği kardeşim şehit Ahmet Budak ve diğerleridir. CHP işte böyle bölgede bu şekilde yüzlerce kişiyi öldüren PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola yürüyor" dedi.