İhanet buluşması

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17-25Aralık yargıya darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. FETÖ'nün eski mahrem imamı olan gizli tanık Bayrak, 17-25 Aralık kumpasını mahrem imamlarının tezgâhladığını anlattı. Kumpas öncesinde FETÖ'nün üst düzey mahrem imamlarıyla FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç ile polislerin İstanbul Bahçelievler'de İzzettin Çalışlar Caddesi'nde, Bank Asya şubesinin yanındaki binada toplantı düzenlediklerini söyledi. Toplantıyı örgütün Türkiye Emniyet İmamı Kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil'in tertiplediğini anlatan gizli tanık "Dairenin üzerine kayıtlı olduğu, örgütün İstanbul'daki istihbarattan Sorumlu Emniyet İmamı Veysel kod adlı Mensur Ünal ile örgütün operasyonel çalışmalarından sorumlu resmi görevli imamı Recai kod adlı Erol Demirhan toplantıyı ynetti. Planlanmasda Ankara İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan sorumlu Emniyet İmamı Bahadır kod adlı Çetin Özgür ile Marmara Bölge Emniyet Sorumlusu Arif kod adlı Ali Rıza Takinkaya aktif görev yaptı. Toplantılara hem emniyette hem de adliyede görevli kişilerin katıldığını duydum. 17 Aralık'tan bir hafta kadar öncesinde Mensur Ünal ile Kartal kod adlı Türkiye Yargı İmamı operasyonun son şeklini sunmak üzere ABD'ye gidip geldi" dedi.Gizli tanık Bayrak örgüt mensubu polislerin ilk başta 25 Aralık'taki operasyonun, 17 Aralık'takinden daha önce yapılması yönünde örgüt mensubu polislerin kanaati olduğunu ancak FETÖ'cü savcıların isteğiyle Reza Zarrab dosyasının öne çekildiğini anlattı.