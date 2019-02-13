Işık: İmamoğlu sahte makbuzla vurgun yaptı

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AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert eleştiriler yöneltti. İlçede sahte makbuzla satılan arsalardan büyük vurgun yapıldığını belirten Işık şunları kaydetti: "İmamoğlu CHP ilçe başkanıyken 'Arsaların metrekaresini 1liradan vermek zorundasınız' diye siyaset yapıyordu. Başkan oldu 510 liradan tapu satışı yaptı. Paraları alıp millete makbuz verdiler. 100 milyon liradan bahsediliyor. Vatandaş şikayet ediyor. Hukuksuzluklarını garibanın üzerine atıp kendilerini kurtarmaya çalıştılar. Belediyeyi 100 milyon lira borçla devraldı. 600 milyon lira borçla devrediyor. 1 milyar liralık arsa sattı. Yatırım yapılmıyor. Beylikdüzü'nde hala 1970'leri yaşayan mahalleler var."